"Nouveau Premier ministre : Borne nommée par Macron, un vrai changement ?"

[FIN DU DIRECT] Elisabeth Borne a été nommée Première ministre par Emmanuel Macron ce lundi 16 mai 2022, après la démission du gouvernement de Jean Castex. La passation de pouvoir entre Jean Castex et Elisabeth Borne a eu lieu ce lundi soir, à Matignon. Lors de sa prise de parole, Jean Castex a déclaré avoir "essayé de mener le bateau dans ces circonstances exceptionnelles avec un seul objectif : protéger, apaiser, expliquer, rassembler, fédérer". Et la nouvelle Première ministre de lui répondre : "Même si nous venons de familles politiques différentes, nous sommes attachés à la cohésion de notre pays, à l'égalité des chances. Vous pouvez compter sur moi pour poursuivre dans cette voie".

Merci à @EmmanuelMacron de sa confiance et de l’honneur qu’il me fait en me nommant Première ministre. Merci aussi à @JeanCASTEX pour son action ces deux dernières années. Les défis devant nous sont grands. Je mesure pleinement cette responsabilité. pic.twitter.com/fZ9zxu5S5f

En nommant @Elisabeth_Borne Première ministre, Emmanuel Macron a choisi une femme de caractère, forgée dans et par le travail, et qui portera avec exigence notre projet pour les Français. pic.twitter.com/INlBwUDhlK

Elisabeth Borne, c'est la promesse de la destruction des services publics, du recul des droits, du greenwashing permanent. On continue dans le pire de ce que fut le 1er mandat Macron. Un autre monde est possible avec La NUPES : #OnVeutMélenchon ! #PremierMinistre

20:07 - Fabien Roussel : "je crains que le Président ait trouvé en Mme Borne sa Mme Thatcher"

Sur RTL, Fabien Roussel, ex-candidat PCF à la Présidentielle, a commenté l'arrivée d'Elisabeth Borne à Matignon : "Son CV parle pour elle. C'est elle qui abaissé les allocations chômage pour un million de chômeurs, c'est elle qui a fermé la centrale de Fessenheim, c'est elle qui a lancé la mise en concurrence de la SNCF et de la RATP. Elle a fait le choix du libéralisme, de la concurrence, jamais le choix d'augmenter les salaires. Et je crois qu'elle s'est déjà prononcée pour la retraite à 65 ans. Je crains que le président de la République ne s'entête et qu'il ait trouvé en Mme Borne sa Mme Thatcher. Et ça, oui c'est une mauvaise nouvelle."