Catherine Vautrin : Première ministre ? Sa nomination à Matignon coince pour la majorité

VAUTRIN. Emmanuel Macron a semble-t-il choisi la personne qui va remplacer Jean Castex à Matignon. Catherine Vautrin peut-être prétendre au poste de Premier ministre ? Son nom est très évoqué par la presse politique.

[Mis à jour le 16 mai 2022 à 12h31] Et si Catherine Vautrin était la nouvelle cheffe du gouvernement ? Le nom de cette ancienne ministre de Jacques Chirac, actuelle présidente de la métropole de Reims, et soutien d'Emmanuel Macron depuis février, est sur toutes les lèvres des journalistes politiques ce lundi 16 mai 2022. La femme politique apparait comme une des favorites pour le poste de Premier ministre pourtant son profil ne correspond pas à tous les critères dressés par le portrait-robot du futur locataire de Matignon. Classée plutôt à droite de l'échiquier politique et exempte de la fibre environnementale, Christine Vautrin, membre du gouvernement entre 2004 et 2007, est un choix "stratégiquement [...] surprenant" aux yeux d'un conseiller de la majorité interrogé par BFMTV. En plus de créer la surprise, l'hypothèse rencontre une vive opposition de la part des élus du camp d'Emmanuel Macron : "C'est très à droite et manif pour tous... On va se le prendre de pleine face", a poursuivi le conseiller quand un autre s'emporte "C'est n'importe quoi... Et si Macron s'obstine, je continuerai à le dire" toujours auprès de la chaîne d'information en continu. Le média, toujours très bien informé lorsque les remaniements sont imminents, ajoute que "l'hypothèse Catherine Vautrin à Matignon a du plomb dans l'aile".

Catherine Vautrin nommée au poste de Premier ministre ?

Le chef de l'Etat tient-il en la personne de Catherine Vautrin son nouveau Premier ministre, qui sera nommé dans les heures ou jours qui viennent ? "L'unité du couple exécutif est essentielle. Je pense qu'il faut une entente philosophique et une proximité de valeurs entre le président de la République et le Premier ministre", a estimé ce lundi 16 mai François Bayrou, proche d'Emmanuel Macron et incontestablement consulté durant cette période de remaniement. S'il est essentiel, le lien entre Catherine Vautrin et Emmanuel Macron n'est pas évident et pourrait difficilement envoyer le signal fort d'un rassemblement promis par le chef de l'Etat. Pourtant le commentaire de François Bayrou en dit long : ce choix doit être celui de la clarté. Reste à savoir quel message clair veut adresser le président de la République à l'aube de son deuxième mandat qu'il souhaite différent du premier, mené avec deux Premiers ministre issus de la droite.

Les commentaires à l'égard d'une nomination de l'ex députée Catherine Vautrin à Matignon sont si virulents dans les rangs de la majorité que le chef de l'Etat s'expose à une véritable fronde. La femme politique apparaît trop à droite pour prétendre au poste de Premier ministre aux yeux de beaucoup, pourtant d'autres arguments appuient la nomination de l'ancienne Républicaine. Plusieurs journalistes suivant de près la majorité s'accordent sur un point : Emmanuel Macron a été sensibilisé, ces derniers jours, à prendre en considération sa nomination. Un choix idéal, même pour deux de ses plus proches conseillers politiques, Thierry Solère et Sébastien Cornu. Catherine Vautrin est présentée comme une femme d'expérience : ancien membre du gouvernement avant l'ère Sarkozy, ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale, présidente d'une collectivité importante : un savoir-faire de terrain concilié à une connaissance aigüe des arcanes du pouvoir national et du Parlement. Et si la nouvelle majorité est fragile, un tel profil pourrait s'avérer utile pour Emmanuel Macron qui aura besoin de discipline de parti ou de consensus sur de nombreuses réformes majeures pour lui.

Catherine Vautrin présente à la Manif pour tous, stigmate conservateur indélébile ?

La proche de Nicolas Sarkozy a tenu et défendu des positions très conservatrices durant les dix années qu'elle a passé à l'Assemblée nationale. En 2013, la députée s'était opposée à la loi autorisant les mariages homosexuels et avait défilé à plusieurs reprises dans les cortèges de la Manif pour tous, un choix politique qui laisse encore des traces en 2022 alors que les portes de Matignon pourraient s'ouvrir devant Catherine Vautrin. "On est loin des valeurs progressistes vantées par le Président", lance un cadre de la majorité dans Le Parisien, visiblement refroidi à l'idée de voir la politique devenir Premier ministre. "Pour moi, ce n'est même pas envisageable. C'est juste du carburant pour Jean-Luc Mélenchon. Je ne comprends pas où cela mène, si ce n'est à la catastrophe", abonde aussi un pilier de la majorité dans Le Point.