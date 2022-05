"Olivier Dussopt nommé ministre du Travail : un rôle délicat dans le gouvernement Borne"

C'est l'ancien socialiste Olivier Dussopt qui a été choisi par Emmanuel Macron et Elisabeth Borne pour conduire les épineux chantiers qui passeront par la réforme des retraites.

Olivier Dussopt a donc été nommé ministre du Plein emploi et de l'Insertion, ce vendredi 20 mai 2022. Et celui qui était auparavant ministre des comptes Publics va devoir se confronter à des dossiers brulants. Il y a "l'enfer" de Matignon. Mais le ministère du Travail pourrait soutenir la comparaison dans les semaines et mois à venir. Car l'administration étatique va vite se retrouver sous le feu des projecteurs médiatiques et syndicaux. La raison ? La périlleuse réforme des retraites qu'Emmanuel Macron souhaite mettre en place rapidement. Un dossier brûlant dans un contexte qui s'annonce électrique que devra gérer le successeur d'Elisabeth Borne, tout en étant en lien étroit avec la nouvelle Première ministre. A ce poste, il fallait une personnalité qui ait la confiance de Matignon et de l'Elysée, et dont la maitrise des dossiers soit garantie. Manifestement, Olivier Dussopt est parvenu à s'imposer.

Ministre du Travail, un portefeuille technique

Si le ministère du Travail n'est pas considéré comme le plus exposé, son périmètre d'action est très large, sur des dossiers souvent très délicats. Il est chargé notamment des relations avec les partenaires sociaux et des réformes à mener sur les affaires sociales et les règles qui structurent le monde de l'entreprise. Le ministère du Travail est situé au 127 rue de Grenelle, dans le VIIe arrondissement de Paris, dans l'hôtel du Châtelet.

