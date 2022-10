Plan de sobriété énergétique : télétravail, baisse du chauffage... Suivez les mesures détaillées DIRECT

PLAN DE SOBRIETE. Ce jeudi 6 octobre, neuf ministres présentent les mesures du plan de sobriété dans les administrations, les entreprises et les particuliers. Retrouvez le détail des annonces faites avat le discours d'Elisabeth Borne.

Sommaire Plan de sobriété en direct

Plan de sobriété dans l'administration

Plan de sobriété dans les entreprises

Plan de sobriété pour les collectivités

Plan de sobriété pour les particuliers L'essentiel Le plan de sobriété énergétique évoqué depuis la rentrée est présenté en détails ce jeudi 6 octobre 2022 par les membres du gouvernement lors d'une conférence de presse de 3 heures.

Neuf ministres doivent prendre la parole durant la conférence. La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher assure les premières minutes de la présentation et la Première ministre doit clôturer l'événement avec un discours prévu à 17 heures. Entre temps des prises de parole d'Olivier Dussopt (Travail), de Clément Beaune (Transport), de Stanislas Guérini (Fonction publique) ou d'Olivier Klein (Logement) sont prévues.

Les mesures du plan de sobriété annoncées concernent essentiellement les administrations publiques et les entreprises mais les collectivités et les particuliers sont aussi appelés à faire des efforts pour réduire la consommation d'énergie.

Suivez en direct les annonces sur le plan de sobriété énergétique.

En direct

15:38 - Au tour des collectivités territoriales de s'engager pour la sobriété énergétique Après les entreprises, c'est au tour des collectivités territoriales de prendre des engagements ou de présenter les procédures mises en oeuvre pour limiter la consommation d'énergie dans les 35 000 collectivités françaises. Le ministre Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires de France, fait savoir que parmi les grands leviers d'actions des collectivités figure l'éclairage public. 15:32 - Un degré de moins revient à 7% d'économies C'est une phrase qui est revenue plusieurs fois depuis de le début de la conférence de presse : "un degré de moins c'est 7% d'économie d'énergie". La question du chauffage concerne tous les secteurs mobilisés pour le plan de sobriété énergétique : Etat, administrations, entreprises, collectivités et particuliers. Parmi les acteurs professionnels tous se plient à la mesure sur la baisse du chauffage pour le limiter à 19 degrés ou à 17 degrés en cas de pics de consommation ou lorsque les lieux chauffés sont inoccupés. 15:23 - Les mesures de l'hôtellerie pour être plus sobre énergétiquement Dans la foulée des entreprises on compte aussi l'hôtellerie dont les acteurs sont aussi appelés à se mobiliser. Ici, quatre axes d'actions ont été déterminés : Le chauffage qui sera limité à 19 degrés. Ce point fera aussi l'objet de pédagogie auprès de la clientèle pour éviter que une trop forte consommation d'énergie

La température de l'eau aussi dans les piscines, les spas et autres équipements aquatiques où l'eau sera moins chaude d'un degré

L'extinction des éclairages et des enseignes lumineuses lors de l'arrêt des services ou alors entre minuit et 6 heures du matin pour les services qui travaillent 24 heures sur 24

Enfin la cuisson qui est un gros points de consommation autant en électricité qu'en gaz sera surveillée et tous les équipements seront complétement éteints en dehors des moments d'usage. 15:16 - Quelles mesures du plan de sobriété dans les commerces ? Parmi les entreprises à avoir répondu aux exigences de la sobriété énergétique on trouve les commerces qu'ils soient de détails ou alors membres de la grande distribution. Dans ces secteurs, les entreprises se sont engagées sur plusieurs mesures dont la baisse du chauffage à 19 degrés et 17 degrés en cas de situation énergétique rouge selon l'outil de mesure Ecowatt. Selon les possibilités, les commerçants se sont aussi dits volontaires pour réduire l'éclairage en l'absence de client ou lors de pic de consommation, d'autres ajoutent des mesures supplémentaires comme l'extinction des escalateurs par exemple. Les commerces ont aussi décidé d'éteindre ls éclairages et enseignes lumineuses en soirée et même dès la fermeture des magasins pour les enseignes de la grande distribution. 15:08 - Les entreprises mobilisées pour la sobriété énergétique Après une table ronde sur le télétravail qui a permis de faire la transition être les mesures du plan de sobriété réservées aux administrations et celles dédiées aux entreprises, la ministre des PME Olivia Grégoire prend la parole aux côtés d'entrepreneurs ou de représentants du monde de l'entreprise pour exposer les mesures de sobriété mises en place. Olivia Grégoire a rappelé que tous les secteurs se sont mobilisés pour travailler à la définition des mesures de sobriété énergétique. 15:00 - 150 millions d'euros pour la rénovation énergétique des bâtiments publics Stanislas Guérini, ministre de la Fonction publique a fait savoir qu'outre la réduction de la consommation d'énergie par la baisse du chauffage, l'extinction des éclairages ou les coupures d'eau chaude, l'Etat va aussi débloquer 150 millions d'euros "pour qu'aucun projet de rénovation de chaudières, de déploiement de thermostats intelligents ne soit bloqué". Ces fonds permettront de réaliser des petits travaux de "gains rapides" comme le remplacement des chaudières pour des modèles plus économes, bénéficier d'une meilleure isolation ou encore le passage aux ampoules LED. 14:46 - Le télétravail, une solution pour la sobriété énergétique ? Agnès Pannier-Runacher s'est exprimée sur le télétravail et une question sous-jacente : qu'est-ce qui est préférable entre faire tourner une entreprise où sont réunis tous les salariés et laisser les salariés à domicile ce qui signifie réduire le recours aux transports mais multiplier l'utilisation du chauffage ou d'électricité. Pour répondre au mieux à l'interrogation, les ministres ont indiqué conduire une expérimentation ces prochains jours en comparant la consommation d'énergie lorsqu'une entreprise accueille les salariés en présentiel et lorsqu'elle use du télétravail. Des décisions seront prises en fonction des observations. 14:40 - Des mesures d'accompagnement des agents prévues par le plan de sobriété Le ministre de la Fonction publique s'est étendu sur quatre autres mesures plus tournées vers l'accompagnement des agents pour atteindre les objectifs du plan de sobriété. Il a dit vouloir : Encourager le télétravail et pour cela augmenter l'indemnité journalière de télétravail de 15%, soit de 2,50€/jour à 2,85€/jour

Renforcer les formations à l'éco-conduite pour adopter une meilleure mobilité

Former les 25 000 cadres de la fonction publique d'Etat à la transition écologique d'ici 2024

Conditionner la rémunération de certains hauts fonctionnaires à l'atteinte des objectifs de baisse de la consommation d'énergie 14:34 - 30 mesures du plan de sobriété dédiées aux administrations Stanislas Guérini compte 30 mesures du plan de sobriété pensées à destination des administrations. S'il dit ne pas les détailler toutes une par une, le ministre en précise quatre parmi les plus importantes : Ne pas utiliser le chauffage au-dessus de 18 degrés en moyenne

Supprimer l'obligation d'eau chaude dans les sanitaires à l'exception des douches

Limiter la vitesse à 110 km/h au lieu de 130 lors des déplacements professionnels réalisées avec un véhicule de service

Limiter l'usage des écrans en débranchant voire en supprimant tous les écrans non essentiels 14:30 - "L'Etat doit être exemplaire" en matière de sobriété "L'Etat doit être exemplaire. C'est la condition pour pouvoir demander à nos concitoyens de faire des efforts collectivement. Si on veut que cela fonctionne il faut accompagner nos administrations, leur donner les moyens et il ne faut pas cela se fasse au détriment des agents publics" 14:27 - L'Etat doit économiser 2 TWh par an L'Etat et ses administrations consomment 20 TWh par an explique le ministre Stanislas Guérini. Cette consommation doit diminuer de 10% selon les objectifs du plan de sobriété énergétique, soit 2 TWh, l'équivalent de ce que consomme une ville comme Montpellier sur une année. Cet effort considérable peut être atteint en faisant des efforts sur la bâti et sur la mobilité explique Stanislas Guérini. 14:22 - Stanislas Guérini fait le point sur les mesures concernant l'administration publique La parole est au ministre de la Transformation de la Fonction publique, Stanislas Guérini. Le membre du gouvernement va détailler les mesures du plan de sobriété qui concerne l'Etat et toutes les institutions ou les administrations publiques. 14:17 - L'annonce du plan de sobriété énergétique en vidéo Le plan de la sobriété énergétique est également à suivre en vidéo sur le compte twitter du ministère de la Transition écologique et énergétique. 14:01 - Neufs ministres présents pour présenter le plan de sobriété La conférence a débuté vers 14h avec une prise de parole d'Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Après elle, huit autres ministre doivent s'exprimer pour préciser les mesures selon leur domaine de compétence : les mesures destinées aux administrations pour Stanislas Guérini, celles liées aux transports et à la mobilité pour Clément Beaune par exemple. 14:00 - Bonjour à tous ! Bonjour et bienvenue dans ce live. Les annonces du gouvernement sur les mesures détaillées du plan de sobriété énergétique va débuter d'ici quelques minutes et est à suivre en direct sur Linternaute. Durant la conférence de presse qui va durer trois heures plusieurs ministres vont prendre la parole dont la Première ministre Elisabeth Borne qui prononcera un discours pour conclure la séance, autour de 17 heures.

Discours d'Elisabeth Borne et des ministres

Tout le gouvernement, ou presque, a été mobilisé pour établir le plan de sobriété énergétique et ce jeudi 6 octobre, ils sont neuf à exposer les mesures censées diminuer d'au moins 10% la consommation d'énergie cet hiver. Sans surprise, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, première concernée par le sujet, sera présente et ouvrira la conférence de presse à 13h45. La ministre s'est déjà exprimée sur le sujet aux côtés d'Elisabeth Borne à la mi-septembre. La Première ministre, elle, conclura la séance avec un discours prononcé vers 17 heures selon le programme.

Entre temps, plusieurs membres du gouvernement prendront la parole pour détailler les mesures propres à leur domaine de compétence. La liste complète des ministres présents n'est pas connue mais selon Franceinfo Stanislas Guérini (Fonction publique), Olivier Dussopt (Travail), Olivier Klein (Logement) ou encore Clément Beaune (Transports) prendront la parole.

C'est depuis le parc des Expositions de Paris, au sud-ouest de la capitale que plusieurs ministres présenteront les diverses mesures, avant un discours de conclusion d'Elisabeth. Selon Le Parisien, ce plan devrait principalement demander des efforts à l'administration publique, qui fera l'objet de plusieurs mesures :

La fin de l'eau chaude dans les sanitaires des bâtiments de l'administration, hors douches

Le recours au télétravail dans l'administration, trois ou quatre jours par semaine

La consigne, pour les agents administratifs, de rouler à 110 et non 130km/h sur l'autoroute et à 100km/h sur les voies rapides

Des travaux "à gain rapide" de rénovation des bâtiments publics

Pour les particuliers, des aides pour favoriser le covoiturage et pour mieux régler sa chaudière seront proposées. Côté collectivités locales, les chauffages dans les gymnases et piscines devront baisser, tout comme le temps d'éclairage dans les stades. Elles seront également en mesure de décréter l'extinction des enseignes publicitaires dans la nuit. Quant aux entreprises, seule une charte d'"actions concrètes" a été établie.

L'objectif ambitionné par ce plan : faire baisser en deux ans la consommation totale d'énergie de 10% par rapport à celle de 2019, rapporte Le Monde. A ce stade, il ne s'agit aucunement de contraindre la population à quoi que ce soit, mais à l'inciter fortement à changer ses habitudes.

Pour les entreprises sur qui une grande partie du plan de sobriété pèse, une charte a été rédigée par les principaux syndicats et remise au gouvernement. Le texte prévoit seize actions concrètes réparties sur quatre axes majeurs :

La lutte contre le gaspillage énergétique

L'automatisation du chauffage

La mobilité des employés

L'optimisation de l'organisation du travail

Dans ces quatre points se trouvent des mesures déjà évoquées pour réduire l'éclairage, la baisse du chauffage ou encore le recours aux transports en communs ou aux transports doux quand cela est possible. La charte mentionne aussi la nomination d'un ambassadeur de la sobriété énergétique dans toutes les entreprises pour veiller au respect des mesures. Si les principaux acteurs syndicaux ont été consultés lors de la mise au point de la charte, ils acceptent de se soumettre aux mesures si elles passent par les "discussions dans le cadre de la négociation et du dialogue social de proximité" note Le Monde reprenant les propos des syndicats de salariés.

Des efforts sont aussi demandés aux collectivités territoriales dans le cadre du plan de sobriété énergétique. Dans la même logique que ce qui est demandé aux administrations qui doivent donner l'exemple il va être demandé aux collectivité de diminuer le recours en chauffage en baissant la température de 2°C dans les gymnases et de 1°C dans les piscines municipales "dont le chauffage peut représenter jusqu'à 10 % de la consommation énergétique d'une commune" selon le document gouvernemental consulté par Le Parisien. Dans les stades en revanche il n'est pas question de températures mais du durée d'éclairage, celle-ci devra être réduite "de 50% avant et après les matchs en journée, et de 30% en soirée".

Au sujet de l'éclairage, la question des enseignes lumineuses a beaucoup fait débat mais leur extinction doit être annoncée par les ministres ce jeudi. D'ailleurs un décret a été publié en amont des annonces sur le plan de sobriété pour officialiser "l'extinction des enseignes et publicités lumineuses entre 1 heure et 6 heures". Elles seront aussi éteintes dès que Ecowatt estimera la consommation d'énergie en temps réels trop importante.

S'ils ne sont pas le premiers concernés par le plan de sobriété, les ménages sont aussi appelés à faire des efforts pour réduire la consommation d'énergie. Le gouvernement a prévu une campagne de communication de toute une série d'écogestes à adopter cet hiver pour consommer mieux et moins à destination des entreprises mais aussi des particuliers.

Reste que les ménages subissent déjà les conséquences de l'inflation notamment sur le prix de l'énergie, aussi imposer des restrictions serait une double punition. L'exécutif a donc joué finement en misant sur l'incitation par des aides financières. Deux aides doivent voir le jour : un bonus de 100 euros délivré à tous les nouveaux covoitureurs prévu pour le 1er janvier 2023 et une aide de 65 euros pour permettre aux particuliers d'installer des programmateurs sur les chaudières et ainsi ajuster au mieux la température de l'eau et éviter les pertes d'énergie.