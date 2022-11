Patrimoine des ministres : un scandale évité grâce à une démission

Le Haute autorité pour la transparence de la vie publique dévoile ce jeudi 1er décembre le patrimoine chiffré des ministres du gouvernement français.

Ce jeudi 1er décembre, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) met en ligne sur son site Internet les déclarations de patrimoine de tous les membres du gouvernement français. Cette instance, en place depuis 2013 suite à l'affaire Cahauzac, travaille de manière indépendante pour s'assurer que la situation fiscale des ministres, parlementaires et collaborateurs ne contrevient pas à la probité nécessaire. La HATVP effectue des vérifications sur ce qui a été déclaré par les ministres, sur les éléments judiciaires les concernant, afin de prendre la mesure de potentiels liens d'intérêts problématiques dans le cadre de leur fonction.

La HATVP a déjà rendu publiques les déclarations de patrimoine de la plupart des ministres actuels - puisque Emmanuel Macron a choisi de conserver une bonne partie de son équipe pour son second mandat -, mais celles-ci ont été actualisées. Les entrants ont en revanche dû se confronter à cet exercice, avec des conséquences souvent redoutées. La ministre déléguée aux Collectivités Territoriales, Caroline Cayeux, a démissionné ce lundi 28 novembre du fait du contrôle de la HATVP sur sa déclaration de patrimoine. Si celle-ci a évoqué un "désaccord", il est désormais clair que son départ du gouvernement a été précipité par Elisabeth Borne et Emmanuel Macron dans le but d'épargner au gouvernement un feuilleton à scandales. La HATVP ne publiera pas sa déclaration de patrimoine.

La HATVP a d'abord jugé que le patrimoine de Caroline Cayeux avait été "sous-évalué". Suffisant pour une démission ? Il faut dire que l'immense fortune de la désormais ex-ministre avait de quoi embarrasser un gouvernement engagé depuis plusieurs semaines dans des réformes de réduction des dépenses sociales : selon les informations du Courrier Picard, l'ancienne ministre serait multimillionnaire, possédant des biens très prestigieux, qui la classent de facto dans la catégorie des ultra-riches français. Selon le journal, Caroline Cayeux serait la propriétaire d'un immeuble haussmannien de 6 étages, d'environ 500 m2, près de la tour Eiffel, dont la valeur serait au-delà des 12 millions d'euros. C'est ce bien qui aurait été sous-estimé dans la déclaration de patrimoine de la ministre. Elle possède également une grande demeure à Dinard. Elle détient par ailleurs des "forêts en Sologne" où "elle travaille ses réseaux et ses relations en y organisant des parties de chasse", indique le Courrier Picard. L'ancienne maire de Beauvais est aussi la fille de Pierre Fournier, qui fut à la tête du groupe pharmaceutique éponyme, racheté il y peu pour 1,3 milliard d'euros.