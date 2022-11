Ces dossiers chauds au centre de la rencontre Macron-Biden

Ce mardi soir, Emmanuel Macron s'envole pour les Etats-Unis. Jusqu'à vendredi, le président de la République est reçu pour une visite d'Etat lors de laquelle plusieurs dossiers chauds seront abordés avec Joe Biden.

Les Etats-Unis mettent les petits plats dans les grands pour tenter de réchauffer leurs relations avec la France. Ce mardi 29 novembre 2022, Emmanuel Macron s'envole de l'autre côté de l'Atlantique jusqu'à vendredi, invité par Joe Biden. Il s'agit de la première visite d'Etat organisée par le président américain depuis sa prise de poste à la Maison Blanche. Ce sont donc les plus grands honneurs auxquels aura droit le chef d'Etat français, accompagné de son épouse Brigitte, de plusieurs ministres et personnalités françaises de divers secteurs. Durant trois jours -mardi n'étant consacré qu'au vol du Président-, un programme particulièrement dense avec des rencontres ô combien primordiales attend Emmanuel Macron. En effet, la venue du locataire de l'Elysée à Washington s'opère dans un contexte où les relations franco-américaines ne sont pas au zénith, malgré le travail commun des deux nations -et plus largement de l'Europe avec les Etats-Unis- pour soutenir l'Ukraine face à la Russie.

Quels sont le dossiers chauds qu'Emmanuel Macron va aborder lors de sa visite aux Etats-Unis ?

L'Inflation Reduction Act, ou le versement d'aides pour l'achat de produits américains

De nombreux points d'achoppements existent entre les deux pays. A commencer par le grand plan financier mis en place par Joe Biden : l'Inflation Reduction Act of 2022 (loi sur la réduction de l'inflation de 2022, ndlr), officiellement promulgué le 16 août 2022. Ce plan prévoit de verser aux Américains de généreuses subventions pour l'achat de produits fabriqués dans le pays, dans les secteurs des voitures électriques, des batteries et des énergies renouvelables. Des aides qui ne seront pas valables sur les produits hors-Etats-Unis. Un exemple : 7500€ de crédit d'impôt pour l'achat d'une voiture électrique américaine avec une batterie fabriquée aux Etats-Unis, c'est-à-dire une réduction d'impôts de ce montant-là pouvant aboutir à un remboursement par l'Etat au particulier. D'autres aides du même type sont prévues dans les secteurs précités.

Pourquoi cela est-il au centre de la visite d'Emmanuel Macron ?

L'IRA est certainement le dossier le plus brûlant. En effet, les Européens -dont Emmanuel Macron semble se faire le porte-parole lors de cette visite- craignent un effet désastreux sur les industries du Vieux Continent si les Américains ne passent plus de commandes. Pire, ils s'alarment d'éventuelles délocalisations de certaines entreprises outre-Atlantique car le versement des aides de l'IRA est conditionné à une production 100% américaine, même en termes de matières premières et composants. Une préférence nationale qui crispe politiques et gros entrepreneurs.

Que va demander Emmanuel Macron ?

C'est simple : Emmanuel Macron veut des exemptions pour l'Union européenne. Le président de la République espère pouvoir négocier avec Joe Biden quelques accords pour éviter que les industries européennes ne pâtissent trop de ce plan américain. "S'il est possible d'avancer sur les conséquences de l'IRA en les modérant, ce sera très important", a affirmé un conseiller élyséen. La question devrait être abordée jeudi matin (15 heures en France), lorsque Joe Biden et Emmanuel Macron s'entretiendront à la Maison Blanche, mais aussi lors de sa rencontre, à l'issue de ce tête-à-tête, avec les responsables de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parti démocrate et du Parti républicain.

Quelle stratégie adopter sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie ?

Ce voyage aux Etats-Unis sera également l'occasion pour Emmanuel Macron d'évoquer avec Joe Biden le sujet de la guerre en Ukraine. Ce ne sera évidemment pas la première fois que les deux présidents aborderont la question. Mais il s'agira là de tenter de convaincre le chef d'Etat américain de véritablement discuter avec la Russie pour envisager une sortie du conflit grâce à des négociations, tout en maintenant un intense soutien à l'armée ukrainienne. Si les Etats-Unis étaient jusqu'alors fermés à toute discussion, une fenêtre pour envisager une solution diplomatique a été ouverte dernièrement. A Emmanuel Macron de convaincre son homologue de s'engager pleinement sur cette voie-là lors de leur entrevue dans le Bureau ovale, jeudi matin, mais aussi lors de la rencontre entre le président de la République, Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, et Kamala Harris, vice-présidente, quelques heures plus tard, ce même jeudi.

Conquête spatiale, nucléaire, biodiversité et francophonie également au programme

Au-delà de ces deux principales thématiques, il sera évidemment question d'autres sujets lors de la visite d'Emmanuel Macron, évoqués avant une journée de jeudi qui s'annonce comme hautement importante. Une partie sera dédiée à la coopération des deux pays dans le domaine spatial, annonce Le Figaro. La thématique sera abordée mercredi matin, au début de la visite du président français, lors d'une première entrevue avec Kamala Harris, tandis que le président de la République sera accompagné de Thomas Pesquet et Sophie Adenot, la nouvelle astronaute française de l'Agence spatiale européenne. Le détail des sujets abordés n'est pas connu.

Pas plus que pour le rendez-vous prévu en suivant, consacré à la biodiversité lors d'échanges avec le groupe biodiversité du Parlement américain. Le mercredi après-midi, il sera question de nucléaire. Un sujet hautement sensible sur lequel une coopération sera évoquée, en présence de plusieurs ministres et de personnalités-clés de ce secteur.

Le voyage d'Emmanuel Macron se terminera à La Nouvelle-Orléans, en Floride. Dans cette ville fondée par un Français, le chef de l'Etat annoncera la création d'un Fonds pour la langue française afin de favoriser l'apprentissage du Français aux Etats-Unis. Il sera également question de climat, culture et musique.