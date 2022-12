Macron aux Etats-Unis, une visite pour rien ?

Emmanuel Macron a été reçu en grandes pompes à la Maison blanche, jeudi 1er décembre 2022. Mais le président français n'a obtenu aucune avancée concrète sur les principaux dossiers abordés avec Joe Biden.

Des piques verbales, des accolades et larges sourires devant les photographes, mais aucune réelle avancée concrète. Parti aux Etats-Unis avec l'ambition de faire flancher Joe Biden et obtenir des garanties économiques pour l'Union européenne, Emmanuel Macron va finalement rentrer en France les mains vides, sans avoir pu faire bouger son homologue américain sur l'Inflation Reduction Act. Ce plan de soutien massif à l'économie américaine prévoit le versement de subventions conséquentes aux ménages pour l'achat de produits 100% USA, sur l'ensemble de la chaîne de fabrication, notamment pour les voitures électriques. Les Européens craignent de voir certaines industries concernées et implantées sur le Vieux continent s'envoler outre-Atlantique, de peur de perdre le marché américain.

Si c'est en tant que président de la République française qu'Emmanuel Macron a été reçu au cours de cette visite d'Etat, le locataire de l'Elysée a surtout tenté de se faire le porte-parole de l'UE, jeudi 1er décembre, à la Maison blanche, ne mâchant pas ses mots envers un plan jugé "super agressif" et "des choix qui vont fragmenter l'Occident." Qu'importe pour Joe Biden : "Les Etats-Unis ne s’excusent pas, je ne m’excuse pas." La discussion en privé des deux hommes, durant près de deux heures jeudi, n'a donc pas permis d'aboutir à un consensus, alors qu'Emmanuel Macron visait l'obtention d'exemptions pour certains industriels européens. Rien n'a été concédé par le président américain, même si "on veut réussir ensemble, pas l'un contre l'autre" a précisé le président français, ajoutant que les deux pays allaient travailler pour "synchroniser nos approches et nos agendas pour investir dans les industries émergentes critiques telles que les semi-conducteurs, l’hydrogène, les batteries." Sur le plan économique, Emmanuel Macron a donc relativement échoué, le chef de l'Etat retournera dans l'Hexagone avec des promesses d'une coopération franco-américaine sur la conquête spatiale, lui qui avait embarqué Thomas Pesquet et Sophie Adenot à ses côtés.

Côté international, Emmanuel Macron et Joe Biden ont convenu de maintenir leur soutien à l'Ukraine face à la Russie, le président américain se disant "prêt à parler à Poutine s'il cherche un moyen de mettre fin à la guerre", même s'il "ne l'a pas encore fait." Enfin, les deux nations veulent se "coordonner" face à la Chine et les questions des droits humains et du changement climatique. Bref, si le décorum autour de la venue d'Emmanuel Macron à Washington durant deux jours a ébloui, ce faste est venu cacher une visite qui n'a finalement pas permis au président français d'obtenir d'avancées, simplement de s'assurer que les Etats-Unis sont bel et bien "le plus vieil ami de la France."