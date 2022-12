Eva Kaili et son compagnon Francesco Giorgi corrompus par le Qatar ? Des sacs de billets retrouvés chez eux

Des "sacs de billets" ont été retrouvés au domicile de l'eurodéputée Eva Kaili, avant son arrestation. Elle et son mari Francesco Giorgi sont suspectés de "corruption" et de "blanchiment d'argent".

Eva Kaili n'est pas connue en France, mais il s'agit bien d'une personnalité très célèbre en Grèce. Dans son pays, cette jeune femme de 44 ans est une star, qui faisait récemment la une de certains magazines télé, pour avoir présenté des journaux télévisés pendant plusieurs années sur la chaîne Mega, jusqu'n 2007. Cette année-là, elle décide de s'engager en politique et devient à 29 ans élue députée de son pays, elle sera ensuite, en 2014 puis en 2019 élue au Parlement européen dans le groupe des Socialistes et Démocrates. Elle était depuis janvier vice-présidente du Parlement européen. Mais son avenir politique semble désormais très obscurci : arrêtée le 9 décembre par la police pour des suspicions de corruption et de blanchiment d'argent, elle est en prison depuis dimanche 11 décembre.

Que sait-on sur les soupçons de corruption ?

Eva Kaili est suspectée d'avoir perçu de très importantes sommes d'argent pour prendre des positions politiques en faveur du Qatar. Une grande enquête judiciaire, menée par le juge Michel Claise, a mis au jour des éléments amenant à placé sous mandat d'arrêt quatre personnes, dont Eva Kaili, pour "organisation criminelle", "corruption" et"blanchiment d'argent". Le 9 décembre, le père d'Eva Kaili a été arrêté, ainsi que son compagnon italien, Francesco Giorgi, employé comme assistant parlementaire. Selon les informations du journal belge L'Echo, les magistrats de l'Office central de répression de la corruption (OCRC), en charge de l'enquête, mènent des investigations sur un probable vaste système de corruption visant à acheter la parole publique des personnalités politique de l'Union européenne, dans le bit d'améliorer "l'image du pays dans l'opinion" publique et de "peser sur des dossiers-clés".

Si Eva Kaili est en prison, c'est car les juges ont considéré qu'une situation de "flagrant délit" empêchait l'élue de bénéficier de son immunité parlementaire. Samedi, des sacs d'argent liquide ont été saisis à son domicile. "Le montant total de la somme retrouvée est considéré comme étant à six chiffres", indique encore L'Echo, qui ajoute que "600 000 euros en cash avaient été retrouvés vendredi matin, au domicile d'un autre suspect".