Damien Abad : l'élu entre présomption d'innocence et impunité, la plaignante témoigne

Le député Damien Abad est toujours visé par une enquête pour tentative de viol. C'est ce que rappelle le témoignage de la plaignante qui dénonce ce mercredi sur RMC une forme de non prise en compte des accusations qui pèsent sur l'élu à l'Assemblée nationale.

Sous le coup d'une enquête pour tentative de viol depuis juillet 2022, Damien Abad se fait discret. Mais les projecteurs sont de nouveau braqués sur le député de l'Ain ce mercredi 21 décembre 2022 avec le témoignage de la femme, elle aussi élue à l'Assemblée nationale, qui a porté plainte contre le politique. Au micro de RMC, la plaignante revient sur son histoire et prend soin de rappeler les accusations qui portent sur Damien Abad. Car c'est bien là que semble être l'objectif de sa prise de parole : mettre fin au "sentiment d'impunité" et aux honneurs accordés au député de la majorité présidentielle. Le témoignage se veut donc une réponse directe à la nomination de Damien Abad en tant que président du groupe d'amitié franco libanais, le 7 décembre. Le titre s'il n'accorde aucun pouvoir s'accompagne tout de même d'un statut, celui d'intermédiaire entre le président de la République et les diplomates étrangers libanais. Lors de la nomination de Damien Abad, l'élue plaignante dit avoir eu "peur qu'on entrave la justice en donnant trop de pouvoir à une personne qui [l]'a agressée et qui a tenté de [la] violer."

Damien Abad se défend toujours des accusations de viol

Quatre femmes accusent le député Damien Abad de viol ou de tentative de viol, mais une seule a porté plainte contre lui auprès du parquet de Paris. Cette unique plainte a suffi à l'ouverture d'une enquête confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne et a poussé l'ancien et bref ministre de la Santé à la démission en juillet 2022. Dès les premières heures de l'affaire, Damien Abad a soutenu être innocent et tient la même ligne de défense depuis. Et couvert par la présomption d'innocence, l'élu a retrouvé son siège de député après son départ précipité du gouvernement. Une décision qui n'avait pas réjoui tous les parlementaires du groupe Renaissance. Invité à la discrétion les mois suivants les accusations, Damien Abad a-t-il pensé que l'eau avait assez coulé sous le pont pour, en décembre, candidater à la présidence du groupe d'amitié France - Liban ? Et ses camarades députés ont-ils eu la même réflexion au moment de le nommer ? Force est de constater que la plaignante qui siège aussi à l'Assemblée a été choquée par la manœuvre et y voit une forme "d'impunité", écrit RMC. Pire, selon elle, cet honneur accordé à Damien Abad est "un mauvais signal pour le bon fonctionnement de la justice."

Début décembre, lors de l'annonce de la nomination, la plaignante n'avait pas été la seule à bondir à l'écoute de la nouvelle. Des députés écologistes et de gauche s'étaient aussi dits "choqués" selon BFMTV. Certains y avaient même vu l'expression d'un deux poids, deux mesures alors que la majorité présidentielle venait de tirer à boulets rouges sur la gauche secouée par l'affaire Quatennens. "Je veux bien qu'Aurore Bergé nous fasse la leçon de morale sur Adrien Quatennens, mais on ne peut pas procéder de cette façon", avait jugé l'élue écologiste Sophie Taillé-Polian.