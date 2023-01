Manifestation du 31 janvier : à Paris, en région... Où seront les cortèges ? Quelle heure de départ ?

Nouvelle journée de mobilisation en France ce 31 janvier pour contester dans la rue la réforme des retraites préparée par le gouvernement : l'intersyndicale appelle les Français à se mobiliser sur tout le territoire.

"On espère faire encore plus fort le 31 janvier", a bien fait savoir Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT au micro du Grand jury sur RTL-LCI-Le Figaro dimanche dernier. Après une mobilisation massive la journée du 19 janvier, les syndicats veulent un mouvement contestataire qui s'inscrit dans la durée. L'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, UNSA, Solidaires, FSU) multiplie les appels à toutes les branches syndicales, et cela semble fonctionner car les syndicats des transports ou de l'éducation ont déjà annoncé participer. La liste des mouvements de grève se précisera au fil des jours.

Dans sa grande majorité, la gauche rejoindra les rangs comme se fut le cas le 19 janvier. "Une chose est certaine, on sera à nouveau là le 31 janvier pour faire face au gouvernement et à sa réforme", a assuré le secrétaire national du Parti communiste français Fabien Roussel sur l'antenne de RTL, vendredi 20 janvier. Cette date du 31 janvier, loin d'être anodine, survient au lendemain de l'arrivée du texte sur la réforme des retraites au Parlement. Comme lors de la mobilisation du 19 janvier, les manifestations seront organisées autour de nombreux points de ralliement.

Où auront lieu les manifestations le 31 janvier 2023 ?

Comme à l'accoutumée, les rassemblements du 31 janvier auront lieu dans toute la France, avec comme point de ralliement principal la capitale.

L'UNSA tient à jour, une carte interactive des divers lieux de mobilisation, qu'elle a accepté de partager avec Linternaute. Tous les lieux de rassemblements ne sont pas encore connus.