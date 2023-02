Julien Bayou : EELV dit stop à l'enquête sur sa compagne sans la moindre conclusion

Le bureau exécutif d'EELV a décidé de "clore le dossier" concernant la mise en cause de Julien Bayou par son ex-compagne, qui invoquait des violences psychologiques. Sans tirer la moindre conclusion.

[Mis à jour le 1er février 2023 à 16h45] Nouveau coup de théâtre dans l'affaire Bayou : l'enquête diligentée par la cellule sur les violences sexuelles d'EELV n'ira pas plus loin. Le parti a publié un communiqué pour rendre compte de l'incapacité du bureau exécutif à se prononcer sur les accusations formulées par l'ancienne compagne de Julien Bayou. "La cellule est astreinte à respecter scrupuleusement la protocole dont les termes sont publics. Ce protocole a été établi avec l'accompagnement et l'expertise d'associations spécialisées et reconnues sur le sujet", peut-on lire sur le document.

Le parti indique que le travail des personnes chargées d'entendre les parties impliquées dans ces suspicions de violences faites aux femmes n'a pas pu s'effectuer comme envisagé. "Fin juin 2022, la cellule a été rendue destinataire d'un mail de l'ex-compagne de Julien Bayou mettant en cause ce dernier. Personne d'autre n'a saisi la cellule au sujet de Julien Bayou. Les conditions pour l'application du protocole n'ont pas pu être trouvées et l'audition initiale, point de départ de l'investigation, n'a pas pu avoir lieu. Ne pouvant donc pas mener à bien son enquête, la cellule a décidé de clore ce dossier".

Julien Bayou, mis en cause par une ex-compagne à l'automne dernier, s'était mis en retrait en démissionnant de la présidence de son parti et de la présidence de son groupe parlementaire à l'Assemblée nationale.