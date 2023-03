Motion de censure : qui va la voter ? Des chances de passer ?

Une motion de censure entraînant la démission d'Elisabeth Borne pourrait-elle être votée lundi ? Des alliances sont nouées mais l'issue semble compromise. Les détails en chiffres.

La France va-t-elle se retrouver dans une période d'instabilité politique à compter du lundi 20 mars 2023 ? Ce jour-là, plusieurs motions de censure devraient être étudiées à l'Assemblée nationale. Après l'annonce par Elisabeth Borne d'engager l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer, sans vote, la réforme des retraites, il est prévu que les parlementaires peuvent utiliser ce recours qui, s'il venait à être adopté, entraînerait la chute du gouvernement et le départ de la Première ministre. Mais pour aboutir, la motion de censure nécessite une alliance de toutes les oppositions à l'exécutif. Il est en effet nécessaire d'obtenir la majorité absolue au sein de l'hémicycle pour que la motion soit adoptée. Cela correspond à 287 voix, la chambre basse du Parlement étant actuellement composée de 573 députés. Est-ce imaginable de voir Elisabeth Borne et ses ministres être renversés lundi ? On fait les comptes.

Une grosse vingtaine de députés manquants

Plusieurs motions de censure peuvent être déposées dans un délai de 24 heures après l'engagement du 49.3. Les députés ont donc jusqu'à 15h20 ce vendredi pour le faire. Cependant, pour qu'elle soit recevable, la motion de censure doit recueillir les signatures d'au moins 1/10e des voix de l'Assemblée, soit 58 députés. Le groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT), ainsi que le groupe Rassemblement national (RN), devraient en déposer une chacun. Mais LIOT, ce groupe de centre-gauche, ne compte pas assez de députés dans ses rangs (20). Ainsi, une alliance pour co-signer la motion de censure avec le groupe La France insoumise a été établie, afin qu'elle soit recevable. LFI compte 74 élus. Le RN et ses 88 membres pourra la déposer individuellement.

L'une des deux motions de censure a-t-elle une chance d'aboutir ? Ecartons d'emblée l'hypothèse que celle présentée par le RN aboutisse. Toute la Nupes (LFI, EELV, PS, PCF) a une ligne rouge : ne jamais signer un texte de l'extrême-droite, quel qu'il soit. En revanche, celle de LIOT pourrait davantage faire consensus. Les élus de ce groupe vont la signer, mais pas tous : au moins trois pourraient s'y opposer (les 3 qui s'étaient opposés à la motion de rejet votée au début de l'examen du projet de loi sur la réforme des retraites). En revanche, l'ensemble de la Nupes, ainsi que le RN qui soutiendra toutes les motions. Chez les 5 députés non-inscrits, au moins 2 devraient la soutenir. Le cumul de ces diverses signatures ne permet pas d'atteindre le minimum requis.

La clé réside donc, comme pour le (non) vote sur la réforme des retraites, entre les mains du groupe Les Républicains. Eric Ciotti, président LR, a annoncé que son groupe composé de 60 élus ne signerait pas les motions. Peine perdue donc ? Pas si vite. Certains députés LR sont dissidents et parapheront le texte. Reste à savoir combien. Deux ont d'ores et déjà publiquement annoncé qu'ils signeraient la motion (Fabien Di Fillipo et Pierre Cordier) et BFM TV avance un total de sept chez LR, quant Politico tient le chiffre de 10. Dans le meilleur des cas, 266 députés pourraient voter la motion de censure de LIOT. Il manquerait donc, en l'état, 21 votes. Pourront-ils être trouvés d'ici lundi ? Ce sera l'enjeu du week-end.