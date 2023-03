Article 49.3 : Macron et Borne l'imposent sur les retraites

ARTICLE 49.3. C'est officiel, la réforme des retraites ne sera pas votée à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a décidé de recourir au 49.3 pour faire adopter le texte en dépit de l'opposition parlementaire.

[Mis à jour le 16 mars 2023 à 14h50] Fumée blanche à blanche à l'Elysée. Emmanuel Macron a finalement décidé de recourir au 49.3 pour forcer l'adoption de la réforme des retraites. Une décision prise à seulement quelques minutes du vote à l'Assemblée nationale et après trois réunions à l'Elysée ce jeudi 16 mars. Reste seulement à réunir les membres du gouvernement pour un Conseil des ministres qui doit officialiser le recours à l'arme parlementaire. La décision de passer en force avec risquée mais logique car à quelques minutes du vote une majorité favorable à la réforme n'était toujours pas garantie. Aussi à 15 heures, Elisabeth Borne annoncera le déclenchement au 49.3 devant l'Assemblée nationale.

En recourant à l'arme parlementaire, Emmanuel Macron s'assure de voir la réforme passer, mais à quel prix ? D'abord il met en jeu la responsabilité de son gouvernement et s'expose à une démission forcée de sa Première ministre Elisabeth Borne. Un risque a priori minimisé mais possible avec la motion de censure des centristes. Surtout, il doit assumer un texte dépourvu de légitimité parlementaire, critiqué par la majorité des Français et acte la rupture définitive avec les citoyens. Ce 49.3 s'il est la solution de "facilité" pour le gouvernement et aussi un terrible aveu de faiblesse et un "échec" pour la minorité présidentielle selon le centriste et dépositaire d'une motion de censure Charles de Courson.

Le gouvernement peut-il recourir au 49.3 sur la réforme des retraites ?

Rien n'empêche le gouvernement de faire le choix du 49.3 pour l'adoption de la réforme des retraites. L'article de la Constitution peut être utilisé sans limite lors de l'examen d'un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Et s'il a déjà été dégainé à dix reprises à l'automne dernier, la réforme des retraites faisant partie d'un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, le 49.3 est encore possible. Quand bien même, le 49.3 peut-être utilisé une fois par session parlementaire sur tout autre texte qu'un projet de loi de finances et ce joker n'a pas encore été épuisé par l'exécutif. Si dans les faits, le recours à l'outil parlementaire est possible, politiquement le sujet est plus délicat.

"Deuxième scénario du pire" selon le politologue Bruno Cautrès, l'utilisation du 49.3 sur la réforme des retraites serait vécu comme un "déni de démocratie", analyse le spécialiste au micro de Franceinfo. Et d'ajouter que la "légitimité politique [du gouvernement, ndlr] serait considérablement atténuée". Même écho du côté de la gauche avec le député socialiste Jérôme Guedj qui "dénoncera l'échec et la fébrilité du gouvernement".

S'il l'article 49.3 doit être dégainé pour l'adoption de la réforme c'est ce jeudi 16 mars. Tant que l'Assemblée nationale - qui s'exprime cet après-midi après le vote du Parlement organisé ce matin - n'a pas entamé l'examen du texte, le recours à l'outil parlementaire est possible. Mais avant de l'utiliser, Emmanuel Macron doit réunir son Conseil des ministres. Reste qu'après trois réunions tenues à l'Elysée ce jeudi matin, il pourrait suffire de quelques minutes pour qu'un Conseil des ministres - lesquels sont à proximité, prêts à se réunir - approuve le recours au 49.3.

Une fois l'article 49.3 utilisé, la réforme des retraites sera considérée comme adoptée, sauf si des motions de censure sont déposées. Il faut alors attendre le vote de celles-ci pour savoir si l'adoption de texte est maintenue ou si elle est rejetée et, de fait, le gouvernement désavoué contraint à la démission.

La majorité plutôt pour ou contre l'usage du 49.3 ?

Jusqu'à la matinée de ce 16 mars, la plupart des élus de la majorité défendait un recours au vote à l'Assemblée nationale. Une voix plus sage pour légitimer la réforme des retraites mais risquée compte tenu que l'incertitude qui entoure la majorité. Entre temps, le camp présidentiel semble avoir pris la mesure des risque de ne pas obtenir la majorité des voix des députés et ne veut plus se remettre au destin pour l'adoption de la réforme des retraites.

Désormais, plusieurs élus de la majorité, des ministres et même la Première ministre Elisabeth Borne préfèreraient dégainer l'article 49.3 pour s'assurer de l'adoption du texte, malgré les conséquences que cela implique, notamment une démission du gouvernement. La locataire de Matignon a d'ailleurs dit assumer le fait d'être "un fusible" en cas de recours au 49.3, un mal nécessaire doit penser la Macronie.

Pourtant d'autres députés de la majorité appellent à faire voter le texte à l'Assemblée nationale, notamment la députée Renaissance Constance Le Grip ou le MoDem Philippe Vigier. Ce dernier défendait ce jeudi matin sur France Inter : "Il faut que la réforme passe [...] et je souhaite que l'on puisse voter cet après-midi. Il faut prendre le risque. Lorsque Nicolas Sarkozy a fait la réforme constitutionnelle, il a gagné d'une seule voix. La vie politique, c'est aussi prendre des risques". Mais cette position semble plus souvent motivée par la peur de voir le gouvernement désavoué. Si les motions de censure du RN et de LFI ont peu de chance d'aboutir, la motion transpartisane du centrise Charles de Courson signée par des élus LR fait planer le doute sur l'avenir du gouvernement.

Le point sur le 49.3

Qu'est-ce que l'article 49-3 de la Constitution ?

L'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution, communément appelé 49.3, figure au titre V de la Constitution. Ce dispositif légal sert à réguler les "rapports entre le gouvernement et le Parlement". Le Premier ministre est la personne qui peut en faire usage après délibération du Conseil des ministres. Il est alors possible de suspendre l'examen d'un projet de loi particulièrement controversé au sein de l'Assemblée nationale, et donc de toutes les tractations qui l'accompagnent. Cela permettrait au camp présidentiel de faire passer un texte en force, donc sans vote, malgré les oppositions, et d'accélérer la procédure législative, notamment en mettant fin à une éventuelle obstruction des parlementaires.

L'utilisation du 49.3 a toutefois un prix et à chaque recours à l'article, le gouvernement "engage sa responsabilité". En d'autres termes il prend le risque de devoir démission si une motion de censure déposée par l'opposition, dans les 24 heures, est votée. La loi dispose que dans le cas d'un rejet de cette motion de censure, "le projet ou la proposition est considéré comme adopté." En revanche, si elle est adoptée, "le texte est rejeté et le Gouvernement est renversé." Toutefois, si aucune motion de censure n'est déposée dans les 24 heures, "le projet ou la proposition est considéré comme adopté."

Une motion de censure, c'est quoi ?

La motion de censure est un outil parlementaire majeur. Son objectif : aboutir, si elle est adoptée, à la démission du Premier ministre ainsi que de son gouvernement. Dans le cadre de l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution, elle peut être déposée par des députés. Ils doivent être au minimum 58, soit un dixième de l'Assemblée nationale. Pour être adoptée, elle doit recueillir 289 voix "pour", soit la majorité absolue de l'hémicycle, en l'occurrence 2587 voix puisque deux sièges sont vacants. Dans l'hypothèse d'une majorité relative (une majorité de "pour" mais moins de 289), elle n'est pas adoptée. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, le gouvernement d'Emmanuel Macron compte moins de 289 députés (249). De quoi faire craindre un possible renversement du gouvernement si toutes les oppositions signent une même motion de censure.