La CGT appelle à "résister" à la loi immigration : manifestations en vue ?

Après l'adoption de la loi immigration ce mardi 19 décembre, la CGT veut s'opposer à ce texte.

Ce jeudi 21 décembre sur RMC, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, s'est exprimée sur la loi immigration adoptée par l'Assemblée nationale ce mardi. Dénonçant un texte trop strict, il s'agit pour Mme Binet du franchissement d'une ligne rouge, avec une loi qui selon elle "incarne l'alliance du monde de l'argent et de l'idéologie xénophobe". Elle a aussi pointé du doigt le président de la République qui selon elle "s'enferre dans un naufrage politique et moral".

Quelques jours après l'adoption du texte, des réactions d'opposition se sont déjà fait entendre. Notamment de la part de la présidence de 32 départements de gauche, dont Paris, qui ont annoncé ce mercredi dans un communiqué qu'ils refusent d'appliquer les durcissements qu'apporte la loi immigration dans la distribution des aides sociales. C'est dans ce contexte d'indignation que Sophie Binet appelle à la "désobéissance civile" et à la "multiplication des résistances". Mme Binet avait déjà exprimé "une grande colère" dans un entretien au Ouest-France ce mercredi.

Sur RMC ce jeudi, la secrétaire générale de la CGT a déploré cette loi qui selon elle "remet en cause en profondeur tous nos principes républicains". Elle a invité également la population à prendre part à ce mouvement d'opposition grâce à des actions réalisables dans la vie quotidienne : "Chacune et chacun dans notre quotidien peut faire primer la solidarité".

Mme Binet a mentionné ce jeudi matin l'organisation de manifestations sur l'ensemble du territoire, qui sont encore à l'état de discussions entre "les associations, les syndicats et des personnalités". Elle a ajouté : "La CGT veut faire en sorte qu'il y ait des initiatives d'ampleur pour mobiliser ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette France lepénisée".

France Info indique que des rassemblements ont d'ores et déjà eu lieu dans plusieurs villes de France mercredi. A Rennes notamment où 2500 personnes se sont réunies selon le syndicat Solidaires 35 (1800 selon la police), mais aussi à Avignon et à Besançon et Cherbourg avec de petits rassemblements de 50 à 200 personnes.