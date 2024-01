Vœux de Marine Le Pen détournés : la première polémique de 2024

Le porte-parole de la majorité a déformé les vœux de Marine Le Pen en la faisant parler en russe dans une vidéo publiée sur X (ex-Twitter).

La première polémique de l'année. Ce dimanche 31 décembre 2023, le porte-parole de Renaissance, Loïc Signor a déformé volontairement les voeux de Marine Le Pen à l'aide d'une intelligence artificielle. On y voit et entend l'ancienne présidente du Rassemblement national (RN) s'adresser aux Français, mais en russe. Une vidéo et un montage "humoristique" qui permet à la majorité de souligner la proximité entre le RN et Moscou. Une enquête du Washington Post démontre notamment comment le Kremlin tenterait de réduire le soutien français à l'Ukraine depuis le début de la guerre le 24 février 2022 grâce à des faux comptes actifs sur les réseaux sociaux.

Une manière pour la majorité de décrédibiliser l'extrême droite et de rappeler ses liens étroits avec Vladimir Poutine, alors que les bombardements intenses se poursuivent dans la capitale ukrainienne, Kiev, ce mardi 2 janvier 2024. Près de deux ans après le début des affrontements. Le journal américain à l'origine de l'enquête sur les liens entre le RN et la Russie rapporte notamment que 1,22 % des utilisateurs ont produit 30,6 % des commentaires concernant les émeutes sur les réseaux sociaux. 24,2 % intégraient des messages pro-russes dans leurs commentaires.

Le compte X (ex-Twitter) officiel de Renaissance a relayé plusieurs déclarations visibles dans l'enquête du Washington Post, éléments de langage sur lesquels s'appuie la majorité pour tenter de décrédibiliser l'image de Marine Le Pen, notamment par l'intermédiaire de la vidéo de son député. "Le groupe du Kremlin de Kirienko a ordonné aux stratèges de promouvoir des messages qui augmenteraient la crainte d'une confrontation directe avec la Russie et du déclenchement d'une Troisième Guerre mondiale avec la participation de l'Europe" indique notamment l'enquête. Pas de quoi apaiser les tensions entre la Macronie et l'opposition en ce début d'année.