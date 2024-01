Un nouveau Premier ministre surprise ? Qui pour remplacer Borne ?

Le ministre de l'Education nationale Gabriel Attal pourrait créer la sensation et remplacer Élisabeth Borne au poste de Premier ministre.

Sébastien Lecornu, Julien Denormandie... et désormais Gabriel Attal ? Le nom du ministre de l'Education serait cité pour éventuellement prendre la relève d'Elisabeth Borne en cas de remaniement selon les informations de BFMTV. Cette hypothèse serait apparue après le refus de nommer Sébastien Lecornu par les proches conseillers du chef de l'Etat, le crainte de l'incapacité de Julien Denormandie à satisfaire l'aile droite de la majorité.

Gabriel Attal a pour lui les succès obtenus à chaque poste ministériel jusqu'à l'Education nationale qu'il dirige depuis l'été et une communication qui satisfait à la fois Emmanuel Macron et les Français qui ont une bonne opinion du jeune ministre. La nomination de Gabriel Attal à Matignon incarnerait la continuité du "en même temps" pour la politique d'Emmanuel Macron, mais parviendrait-il à s'imposer face aux poids lourds de l'exécutif ou face au Parlement ? Un fait souvent reproché à Elisabeth Borne. Il pourrait devenir le plus jeune Premier ministre sous la cinquième république, à 34 ans.

Quel nouveau premier ministre ? La majorité divisée

La fin d'année 2023 a été éprouvante, semée d'embuche pour le gouvernement et notamment marquée par l'adoption de la loi immigration non sans mal. Alors, cette nouvelle "année de détermination" comme l'a affirmé le président de la République lors de son allocution de la Saint-Sylvestre pourrait-elle faire émerger un nouvel homme fort à la tête du gouvernement ?

Le nom du ministre des armées Sébastien Lecornu est revenu avec insistance ces derniers jours pour remplacer Élisabeth Borne à Matignon. Proche d'Emmanuel Macron, l'ancien ministre des Outre-mer dans le gouvernement Castex pourrait être être le chef de file du "gros ménage" dans les rangs la majorité souhaité par un député Renaissance comme indiqué par France Info. Autre hypothèse de droite : la nomination de Bruno Le Maire à Matignon. Le profil le plus politique, mais qui pourrait diviser les macronistes. Enfin, la grosse cote nous vient du côté du ministère de l'Éducation nationale avec Gabriel Attal. Son profil plairait au chef de l'État, capable de capter la lumière sans faire de l'ombre à Emmanuel Macron.