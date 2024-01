Le maintien de Darmanin à l'Intérieur sur la table, à moins que...

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pourrait bien être contraint de conserver son poste au ministère de l'Intérieur malgré ses envies d'ailleurs.

Le jeu des chaises musicales. Si le fauteuil de Premier ministre devrait, à moins d'un séisme, changer de locataire, tout reste à faire pour d'autres cadors de la majorité, à commencer par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Fragilisé après l'adoption de la loi immigration, non sans mal, le "premier flic de France" pourrait avoir des envies d'ailleurs. Si son nom circule pour remplacer Élisabeth Borne à la tête du gouvernement, cette hypothèse ne fait pas partie des plus probables, loin de là.

Darmanin lorgnerait-il le Quai d'Orsay ?

Pour connaître la future destination de Gérald Darmanin, il faut peut-être se tourner vers le Quai d'Orsay. Ici, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Catherine Colonna est sur la sellette. Et il se dit que l'actuel ministre de l'Intérieur aurait des envies d'ailleurs. D'après Politico, un collaborateur de Gérald Darmanin lui a déjà rédigé une note sur "le fonctionnement et les avantages" politiques du Quai d'Orsay, il y a quelques temps de cela. De quoi faire enfler la rumeur à quelques encablures d'un potentiel remaniement d'ampleur. Pour rappel, après les dernières élections législatives et les incidents survenus au stade de France autour de la finale de la Ligue des Champions le 28 mai 2022, le ministre de l'Intérieur avait déjà "exprimé le souhait" d'aller au Quai d'Orsay.

Un obstacle principal sur sa route en 2024

Pourtant, un élément déterminant pourrait venir contrecarrer ses plans et contraindre ce dernier à conserver son poste : les Jeux Olympiques. Effectivement, un changement place Beauvau à quelques mois des JO apparaît comme un choix extrêmement risqué qu'Emmanuel Macron pourrait tout à fait décider d'écarter, ou bien de repousser. Si un tel chamboulement venait à arriver, la piste la plus probable pour occuper Beauvau reste l'actuel préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, proche du dossier des Jeux Olympiques de Paris 2024.