Gouvernement de Gabriel Attal : voici la liste des ministres au complet

Le gouvernement de Gabriel Attal est enfin au complet ce jeudi 8 février. Une trentaine de ministres a été au nommée au total et un nouveau changement est prévu à l'Education nationale. Qui sont les nouveaux ministres ?

Plus de trois semaines après la nomination des premiers ministres, le gouvernement de Gabriel Attal est enfin au complet ce jeudi 8 février et compte 35 ministres. Les négociations ont été (trop) longues et ont été retardées par des blocages dans les discussions. Le cas d'Amélie Oudéa-Castéra a fait couler beaucoup d'encre au regard des polémiques qui se sont succédées autour de la ministre de l'Education, des Sports et des Jeux Olympiques, mais il a été décidé de la remplacer. C'est finalement Nicole Belloubet, ancienne ministre de la Justice de 2017 à 2020, qui prend sa relève à l'Education, tandis qu'Amélie Oudéa-Castéra conserve le ministère plein des Sports. L'autre annonce qui été attendue c'est celle concernant le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux a été nommé pour être ministre délégué sous la tutelle de Catherine Vautrin.

François Bayrou, un temps pressenti pour intégrer le gouvernement et plus particulièrement le ministère de l'Education, ne rejoint pas l'exécutif. Il avait toutefois prévenu la veille de son absence au gouvernement, faute d'accord profond sur la politique à suivre avec le gouvernement. Le patron du MoDem reste toutefois un allié de la majorité et plusieurs élus du MoDem sont nommés au sein de l'exécutif.

Malgré ces dernières nominations de ministres délégués et de secrétaires d'Etat, les équilibres politiques changent peu au sein du gouvernement. La droite reste prépondérante puisque les portefeuilles de premier plan ne changent pas de ministres - Bruno Le Maire (Économie), Gérald Darmanin (Intérieur), Éric Dupond-Moretti (Justice) ou encore Sébastien Lecornu (Armées) - et l'arrivée de Nicole Belloubet, issue de la gauche, ne suffit pas à renverser la tendance. Pareil pour la parité, si elle est respectée, il est reproché à ce gouvernement de ne pas avoir beaucoup de femmes nommées à la tête des ministères les plus importants.

La composition du gouvernement

Les ministres

Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique : Bruno Le Maire

Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer : Gérald Darmanin

Ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités : Catherine Vautrin

Ministre de l'Éducation nationale : Nicole Belloubet

Ministre de la Culture : Rachida Dati

Ministre des Armées : Sébastien Lecornu

Garde des Sceaux, ministre de la Justice : Éric Dupond-Moretti

Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères : Stéphane Séjourné

Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires : Christophe Béchu

Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire : Marc Fesneau

Ministre de la Jeunesse, des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques : Amélie Oudéa-Castéra

Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche : Sylvie Retailleau

Les ministres délégués

Ministre chargée du Renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement : Prisca Thevenot

Ministre déléguée chargée des Relations avec le Parlement : Marie Lebec

Ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations : Aurore Bergé

Ministre déléguée en charge des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation : Olivia Grégoire

Ministre délégué chargé des Comptes publics : Thomas Cazenave

Ministre délégué chargé de l'Industrie et de l'Énergie : Roland Lescure

Ministre déléguée chargée des Outre-mer: Marie Guévenoux

Ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité: Dominique Faure

Ministre délégué chargé de le Santé : Frédéric Valletoux

Ministre déléguée chargée de l'Autonomie et des Personnes handicapées : Fadila Khattabi

Ministre délégué chargé de la Transformation et de la Fonction publiques : Stanislas Guérini

Ministre déléguée chargée de l'Enfance et de la Famille : Sarah El Haïry

Ministre déléguée chargée de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire: Agnès Pannier-Runacher

Ministre délégué en charge du Commerce extérieur, de l'Attractivité, de la Francophonie et des Français de l'étranger: Franck Riester

Ministre délégué chargé aux Transports : Patrice Vergriete

Ministre délégué chargé du Logement : Guillaume Kasbarian

Ministre délégué chargé de la Mer et la Biodiversité : Hervé Berville

