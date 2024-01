La dernière soirée d'Elisabeth Borne à Matignon

L'ex Première ministre a réuni ses équipes lundi soir rue de Varenne pour des adieux émus, avant son départ du gouvernement.

Après avoir remis sa démission au président de la République lundi 8 janvier en fin d'après-midi, Elisabeth Borne a réuni quelques collaborateurs pour un pot de départ improvisé à l'hôtel de Matignon. Une soirée intense en émotions, ont confié deux invités au média Politico. Plusieurs ministres étaient conviés, ainsi que des membres du cabinet de Borne et de l'administration de Matignon.

Parmi les convives de cette fête d'adieu se trouvait le ministre chargé des relations avec le Parlement Franck Riester, ainsi que la ministre des Solidarités Aurore Bergé, le ministre de la Transformation et de la Fonction Publique Stanislas Guerini, la ministre de la Cuture Rima Abdul-Malak, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera, le ministre des Comptes publics Thomas Cazenave ou encore le ministre de l'Industrie Rolland Lescure. L'ancien président de l'Assemblée national et éphémère ministre de la Cohésion des Territoires Richard Ferrand était également présent.

"Vous avez servi l'Etat avec moi"

A quelques rues de l'Elysée où se poursuivaient les tractations autour de la nomination de son successeur, Elisabeth Borne a pris la parole devant ses plus proches collaborateurs pour "remercier tout le monde", en particulier son équipe de Matignon. "Vous avez servi l'Etat avec moi", a-t-elle déclaré, "très touchée" selon certains convives. Dans l'audience, quelques larmes auraient même coulé.

Elisabeth Borne a quitté Matignon mardi en début d'après-midi, après presque vingt mois au poste de cheffe du gouvernement. Son successeur, Gabriel Attal, a salué "une Première ministre d'action et de courage" dont l'"histoire personnelle" et l'"éthique" ont fait "un exemple" pour les "ministres, pour les parlementaires et pour les Français."