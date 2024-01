Motion de censure : le gouvernement Attal peut-il être défait dès son officialisation ?

Si le dépôt de la motion de censure de La France insoumise a été soumis à une condition, celle du refus du Premier ministre de solliciter la confiance des députés pour son gouvernement, la procédure pourrait finalement avoir lieu quel que soit le choix du gouvernement selon Le Parisien . La motion de censure doit permettre de "clarifier qui soutient le gouvernement et sa politique si dure pour les faibles et si généreuse pour les puissants, et de l'autre côté, qui s'oppose à cette politique", a détaillé l'eurodéputée LFI Manon Aubry, sur Sud Radio , ce mardi 9 janvier. Du côté des insoumis, le positionnement est clair : la nomination de Gabriel Attal n'est pas satisfaisante. "