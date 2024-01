Le Pen politique la plus populaire chez les Français, le sondage choc

Alors qu'Édouard Philippe perd quatre points, l'ex-Premier ministre se retrouve à égalité avec Marine Le Pen, en tête du classement, selon un sondage publié par Le Figaro Magazine.

Au 31 décembre dernier, Jordan Bardella était le seul politique à figurer parmi les personnalités préférées des Français. Jeudi soir, Le Figaro Magazine révèle que selon son baromètre, l'ex-candidate du Rassemblement national à la présidentielle 2022 est désormais en tête de son classement. Marine Le Pen partage toutefois la place avec l'ex-Premier ministre Édouard Philippe. À la question, "Pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ?", 39% des sondés ont répondu par l'affirmative. Si Marine Le Pen reste stable par rapport au précédent baromètre réalisé en décembre 2023, Édouard Philippe perd en revanche quatre points en un mois.

Et la suite du classement en dit long sur la montée en puissance des personnalités issues de l'extrême droite à quelques mois des élections européennes. Jordan Bardella grimpe ainsi de six points et se hisse à la troisième place de ce classement, à 35%, tandis que Marion Maréchal reste stable avec 27%, à la sixième place. Fraîchement nommé à Matignon, le très populaire nouveau Premier ministre Gabriel Attal perd, lui, trois points et descend à la quatrième place.

Derrière le successeur d'Élisabeth Borne, on retrouve le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui reste stable (28%), juste devant Marion Maréchal, donc. Il faut regarder la septième place de ce classement pour voir une première personnalité politique issue de la gauche. Fabien Roussel, qui gagne tout de même cinq points par rapport à décembre, termine avec 25% de votes favorables, à égalité avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui reste stable. Le désormais ex-porte-parole du gouvernement, Olivier Véran (stable à 23%), et l'Insoumis François Ruffin (22%, +4 points) clôturent ce top 10.