Stéphane Séjourné : qui est le nouveau ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ?

Stéphane Séjourné fait partie des nouvelles figures qui entrent au gouvernement de Gabriel Attal. Retour sur son parcours.

A 38 ans, Stéphane Séjourné devient le plus jeune locataire du quai d'Orsay sous la Vème République. Le secrétaire général du parti Renaissance a été nommé ministre de l'Europe et des Affaires étrangères jeudi 11 janvier, à l'occasion de la première phase d'un remaniement décidé par Emmanuel Macron. Il succède à Catherine Colonna, qui quitte ses fonctions au bout d'un an et demi au gouvernement. Qui est Stéphane Séjourné ? Retour sur le parcours de ce fervent européen, proche de Gabriel Attal et pionnier du macronisme.

Stéphane Séjourné a commencé sa carrière politique dans les rangs du parti socialiste, en s'engageant notamment aux côtés de Dominique Strauss-Kahn. Au cours du quinquennat Hollande, il est devenu le conseiller d'Emmanuel Macron au ministère de l'Economie. Il a joué un rôle important dans le lancement de la campagne présidentielle de ce dernier, en participant à fonder les Jeunes avec Macron, puis La République en Marche (aujourd'hui Renaissance). Après 2017, Stéphane Séjourné a continué de conseiller le nouveau président à l'Elysée.

"Je sais ce que veut dire la France dans le monde"

Stéphane Séjourné a décroché son premier mandat d'élu en devenant député européen en 2019, sur la liste macroniste. Il a pris la présidence du groupe "Renew" au Parlement européen en 2021, avant de devenir secrétaire général de Renaissance en 2022. Il était pressenti pour être la tête de liste du parti aux européennes 2024.

Sa nomination au gouvernement est donc une surprise, même si l'eurodéputé est un proche du nouveau Premier ministre. Stéphane Séjourné a en effet été en couple avec Gabriel Attal pendant plusieurs années, jusqu'en 2022. Le 9 janvier, il avait salué la nomination du nouveau chef du gouvernement sur X : "Nous avons besoin de son talent pour la poursuite de nos engagements politiques", écrivait-il.

Stéphane Séjourné arrive au quai d'Orsay fort de son expérience européenne. "Je ne suis pas diplomate de métier, mais ayant grandi à l'étranger, je sais ce que veut dire la France dans le monde", a rappelé celui qui a vécu à Madrid puis à Buenos Aires, lors de la passation de pouvoir avec Catherine Colonna. Dans son discours, Stéphane Séjourné a martelé son engagement pour défendre une "une France indépendante dans une Europe puissante et capable de porter sa voix dans un nouvel ordre multilatéral".