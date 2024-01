La fille du couple Garrido / Corbière en garde à vue pour apologie du terrorisme

La fille des deux députés LFI a été placée en garde à vue pour des messages et une vidéo à caractère antisémite diffusés sur les réseaux sociaux.

Vent de polémique. D'après les informations du Parisien, la fille des deux élus insoumis Raquel Garrido et Alexis Corbière a été interpellée mardi 16 janvier 2024, au matin, par la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de la police judiciaire de Paris pour "apologie du terrorisme et provocation publique et directe non suivie d'effet de commettre des atteintes volontaires à la vie".

"Je suis antisémite. J'assume"

La justice pointe du doigt des messages diffusés sur les réseaux sociaux en octobre dernier et une vidéo datant du 14 novembre 2023 sur X (ex-Twitter). On aperçoit et entend la jeune femme de 22 ans affirmer : "Je suis antisémite, je m'en bats les couilles. J'assume, je n'en ai rien à foutre. Arrête de filmer".

Comme l'indique Le Parisien, après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, la fille des députés LFI, alors inconnue des services de police, avait posté plusieurs menaces qui auraient un caractère antisémite. Depuis, son compte a été verrouillé.