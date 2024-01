Dati ministre "la plus populaire" du gouvernement Attal

Dans son sondage mensuel, réalisé pour Le Point, Cluster17 révèle que Rachida Dati arrive huitième dans le classement des personnalités politiques préférées des Français en janvier.

Son arrivée dans le gouvernement de Gabriel Attal a fait grand bruit la semaine dernière. Figure des Républicains, ex-garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy, Rachida Dati est désormais ministre de la Culture sous Emmanuel Macron. Si ça nomination n'a clairement pas plus dans son ancien parti, le patron des Républicains, Éric Ciotti, ayant d'ailleurs annoncé dans la foulée de sa nomination son exclusion des LR, il semble que sa récente promotion n'affecte pas tant que cela sa popularité auprès des Français.

Dans le baromètre Cluster17 du mois de janvier 2024, réalisé pour Le Point, la ministre de 58 ans enregistre certes une légère baisse (-1 point), mais se maintient à sa place de décembre, à savoir le huitième rang. Devant elle, Marion Maréchal (7e), Jordan Bardella (6e), Édouard Philippe (5e), Fabien Roussel (4e), Marine Le Pen, qui dégringole de la première à la troisième place, François Ruffin (2e) et… le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, qui passe du deuxième au premier rang. Avec 39% d'opinions favorables, contre 24% pour sa ministre de la Culture, le successeur d'Élisabeth Borne est, de loin, la personnalité politique préférée des Français en ce mois de janvier.

Rachida Dati, quant à elle, n'en reste pas moins la ministre la plus populaire du gouvernement de Gabriel Attal ce mois-ci, devant le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui est le seul autre membre du gouvernement présent dans le top 10. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'arrive pour sa part que 12e, devant le président de la République Emmanuel Macron lui-même (13e), mais aussi son ancienne Première ministre, Élisabeth Borne, et l'ex-porte-parole du gouvernement et ancien ministre de la Santé, Olivier Véran (18e). Le reste des personnalités est issue des oppositions.