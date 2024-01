La gauche, unie, appelle à manifester contre la loi immigration ce dimanche

Dans une tribune publiée ce vendredi, des centaines d'élus de gauche appellent les Français à manifester contre la loi immigration, adoptée au Parlement, ce dimanche 21 janvier. Cet appel au rassemblement n'est pas le premier...

La bataille contre la loi immigration n'est pas terminée pour les élus de la gauche. Un mois après l'adoption du projet de loi au Parlement, c'est dans la rue qu'ils veulent faire entendre leur opposition au texte qui "consacre un recul inédit des protections et des droits garantis aux étrangers dans notre pays". Dans une tribune publié dans Libération ce vendredi 19 janvier, plus de 300 élus issus de la gauche - socialistes, communistes ou encore écologistes - appellent les Français à manifester contre le texte ce dimanche 21 janvier.

Parmi les signataires plusieurs maires de grandes villes françaises : Anne Hidalgo (édile PS de Paris), Johanna Rolland (élue PS de Nantes), Gregory Doucet (maire EELV de Lyon), Martine Aubry (édile PS de Lille), Eric Piolle (élu EELV de Grenoble), Patrice Bessac (maire communiste de Montreuil) ou encore Carole Delga (présidente PS de la région Occitanie) et Stéphane Troussel (président PS de la Seine-Saint-Denis). Les centaines d'élus politiques dénoncent une loi qui "criminalise les personnes sans papiers en rétablissant le délit de séjour irrégulier", "restreint l'accès aux prestations sociales et au logement" et "bafoue des principes issus de la Révolution française avec la remise en cause du droit du sol".

La gauche contre une "victoire culturelle de l'extrême droite"

L'adoption du projet de loi immigration n'est autre qu'une "victoire culturelle de l'extrême droite sous les dehors aimables du 'en même temps'" selon les signataires de la tribune. Tous assurent par ailleurs que le texte "n'empêchera en rien l'immigration illégale, ni ne permettra le renvoi dans leur pays de personnes sur le territoire national", mais privera "les personnes dont le statut est parfaitement légal, qui travaillent et cotisent" de leurs droits.

Les élus de la gauche donnent donc rendez-vous aux Français dans la rue le dimanche 21 janvier. Avec cet appel, ils joignent leurs voix à celles des 201 signataires d'une précédente tribune parue dans Médiapart et L'Humanité début janvier et qui appelait déjà à des rassemblements contre le projet de loi immigration le 21 janvier. Les soutiens de la première tribune qui voient dans le texte dit asile-immigration "un tournant dangereux dans l'histoire de notre République" sont également issus, pour certains, du monde politique, mais d'autres sont des artistes, des intellectuels, des journalistes, des représentants syndicaux ou associatifs. L'ancien Défenseur des droits de 2014 à 2020 Jacques Toubon, les patrons de différents syndicats - Sophie Binet de la CGT, Marylise Léon de la CFDT, Laurent Escure de l'UNSA ou encore Benoît Teste de la FSU - et des présidents d'associations de lutte contre la pauvreté ou le racisme sont derrière cette tribune.

Un nouvelle manifestation le 21 janvier ?

Une première manifestation organisée contre la loi immigration par un collectif d'associations de défense des sans-papiers a eu lieu le dimanche 14 janvier. L'événement a réuni des milliers de personnes partout en France. Si les récents appels des élus politiques, de syndicats et des associations sont entendus, de nouveaux rassemblements d'ampleur pourraient naître ce dimanche. La manifestation aurait alors lieu à quatre jours de la publication de l'avis du Conseil constitutionnel sur la conformité du projet de loi avec la Constitution. Après l'adoption du projet de loi, des membres de la majorité présidentielle avait eux-mêmes reconnus des passages anticonstitutionnels.