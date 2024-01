Mouvement des agriculteurs : les blocages se multiplient en France, Attal rencontrera la FNSEA lundi

Le mouvement des agriculteurs s'intensifie en France. Le blocage des routes s'est propagé au-delà de l'A4. Le Premier ministre, Gabriel Attal, doit rencontrer le président de la FNSEA, principal syndicat agricole, ce lundi 22 janvier.

De la Mayenne à la Haute-Garonne, en passant par le Loiret, les agriculteurs français font encore entendre leur colère. Le mouvement, débuté jeudi 18 janvier à Toulouse où des centaines de paysans ont manifesté, s'intensifie en France. Le blocage en cours de l'autoroute A64, entre Toulouse et Tarbes, en a inspiré d'autres, notamment près de Montauban sur l'A20 et aux sorties d'autoroutes de Castelsarrasin et de Castelnaudary, rapporte La Dépêche.

L'exécutif tente d'apaiser les tensions, Emmanuel Macron a demandé aux préfets de s'entretenir avec les agriculteurs qui réclament une meilleure considération de l'État. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, est en déplacement dans le Cher, ce samedi 20 janvier, pour rencontrer des producteur de lait. Et comme l'avaient demandé les manifestants jeudi, le président de la fédération des syndicats d'exploitants agricole (FNSEA) rencontrera enfin le Premier ministre, Gabriel Attal, lundi 22 janvier.

Une manifestation nationale

Ces manifestations locales font écho à un mouvement plus général en Europe et pourrait aboutir à une grande manifestation nationale, informe Le Figaro. En attendant, "nous allons organiser une manifestation régionale sans doute la semaine prochaine en Occitanie", a annoncé au quotidien, Cécile Imart, responsable de la FNSEA dans le Tarn.

Comme leurs homologues Allemands ou Polonais, les agriculteurs demandent le déblocage urgent des enveloppes promises par l'État et la réhabilitation du taux d'exonération de la taxe de consommation sur les produits énergétiques. La suppression progressive de cet avantage fiscal en 2024 les contraindrait à payer plus cher le gasoil utilisé par leurs engins agricoles.