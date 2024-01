"Je suis aussi insoumise" : Rachida Dati pointe des convergences avec LFI

Conviée aux universités des insoumis en 2022, l'ex-garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy avait alors estimé : "Je ne suis pas aux ordres, je suis aussi insoumise !" Un an et demi après, la nouvelle ministre de la Culture d'Emmanuel Macron assume toujours un respect mutuel avec les insoumis.

Rachida Dati plaît aux insoumis et elle le leur rend bien. Fraîchement nommée à la Culture dans le gouvernement de Gabriel Attal, celle qui est récemment devenue une paria chez Les Républicains en rejoignant le camp Macron est curieusement très appréciée à l'extrême gauche. "J'aime beaucoup. Avec elle, c'est cash. Elle est courageuse", lâchait à son sujet le patron des insoumis, Manuel Bompard, l'automne dernier. Et la députée insoumise Raquel Garrido d'assumer avant cela, en 2022, dans les colonnes de Paris Match : "Elle a ceci de commun avec nous qu'elle ne se soucie pas du qu'en-dira-t-on ou de la bienséance. Elle a quelque chose de finalement assez sincère et transparent dans sa façon de s'exprimer, qui ressemble un peu à celle des insoumis."

Conviée en août de la même année aux universités de La France insoumise, Rachida Dati avait fait une apparition remarquée et saluée. Il faut dire que son franc-parler et ses punchlines avaient tout pour séduire l'amphithéâtre bondé. "Je ne suis pas aux ordres, je suis aussi insoumise !" avait ainsi lâché l'ex-garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy, assumant encore : "Pour ceux qui n'aiment pas les débats bruyants, j'aime le bruit", en référence aux critiques visant les députés LFI après leur "chahut" à l'Assemblée nationale.

Aujourd'hui devenue membre du gouvernement du président Emmanuel Macron, la nouvelle locataire du ministère de la Culture entretiendrait toujours des échanges réguliers par SMS avec certains députés LFI. Au Parisien qui la questionne à ce sujet, Rachida Dati ne cache pas son affection pour le parti fondé par Jean-Luc Mélenchon. "LFI bouscule, c'est une marque de fabrique que je peux apprécier tout en étant en désaccord", veille-t-elle toutefois à tempérer, non sans se remémorer son passage par ses universités d'été : "J'ai eu l'occasion de débattre et d'échanger de manière vive avec eux, et ils ont toujours respecté mon point de vue et ce que je suis." Et de supputer : "Peut-être parce qu'ils savent que je suis issue d'un milieu populaire, et surtout que mon insoumission, c'est la sincérité radicale de mon engagement." De quoi ménager les électeurs insoumis parisiens alors que son arrivée au gouvernement est intrinsèquement liée aux futures élections municipales de la capitale.