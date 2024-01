Fabien Roussel appelle à faire "tomber le gouvernement"

Invité chez Europe 1 ce mardi 23 janvier, le secrétaire général du Parti communiste a dénoncé le "racket" selon lui du gouvernement sur les Français.

Après l'annonce de l'augmentation des prix de l'électricité ce lundi 22 janvier par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et l'augmentation des franchises médicales prévue pour "fin mars" selon le gouvernement, et tandis que des manifestations d'ampleur d'agriculteurs continuent de bloquer plusieurs autoroutes, Fabien Roussel s'est sensiblement agacé, au micro d'Europe 1 ce mardi matin. Le secrétaire général du Parti communiste a appelé à "faire tomber le gouvernement" par l'usage d'une motion de censure à l'Assemblée nationale.

Fabien Roussel a en effet déclaré : "Si nous sommes contre la hausse des factures d'électricité, des franchises médicales et le retour de la taxe sur le GNR (gazole non routier), j'appelle l'ensemble des députés à voter la motion de censure". Il a également critiqué le Premier ministre Gabriel Attal : "Il vient d'être nommé. Il n'a pas fait son discours de politique générale et ce qu'il nous annonce c'est du racket (...) c'est encore taper dans le porte-monnaie des Français". Fabien Roussel a également appelé à une "forme de convergence de nos colères pour faire pression sur le gouvernement".

Le parti communiste n'est pas le seul parti d'opposition à réagir face à ces dernières annonces. Le député du parti La France Insoumise, Manuel Bompard, a dénoncé "un programme de souffrance générale" qui est selon lui en train d'être déployé par Gabriel Attal. Selon lui, Gabriel Attal "prétendait recevoir [les chefs de partis] pour préparer un discours de politique générale. On a eu plutôt le sentiment qu'on se prépare à un programme de souffrance générale". Ce à quoi le député a ajouté : "Ce qui est à l'ordre du jour au 1er février de cette année, c'est une immense explosion du coût de la vie".