Loi immigration : que peut décider le Conseil constitutionnel ?

Les Sages rendent leur verdict ce jeudi sur la loi immigration. La moitié des dispositions du texte ont été soumises au Conseil constitutionnel. Alors que certains espèrent une censure totale du texte, une censure partielle est davantage envisagée.

Un mois après l'adoption pour le moins chaotique de la loi immigration en décembre dernier, le Conseil constitutionnel, par la voix de ses neuf Sages de la rue Montpensier, doit rendre son verdict jeudi 25 janvier 2024. Fait inhabituel, et pas des moindres, le camp présidentiel, qui a dû faire de grandes concessions à la droite pour faire passer sa loi en commission mixte paritaire, attend autant que l'opposition de gauche, si ce n'est plus, que l'Institution corrige le tir.

Faute de majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais aussi en raison de frondeurs issus de l'aile gauche du camp présidentiel, "la volonté d'aboutir à un accord politique et à un vote l'a emporté sur le juridique", concède un cadre de la majorité au Parisien. Du président de la République, qui a d'ailleurs lui-même saisi le Conseil, à la présidente de l'Assemblée en passant par l'ex-Première ministre Élisabeth Borne, tous s'accordent sur le fait que le texte voté contient des dispositions anticonstitutionnelles.

En tout, trois saisies du Conseil constitutionnel ont été déposées le 26 décembre dernier. Ce ne sont pas moins d'une quarantaine de dispositions que les Sages ont dû passer au crible ces dernières semaines. Leur est essentiellement reproché : le fait qu'elles soient contraires à la Constitution ou leur caractère de "cavalier législatif", en d'autres termes le fait que certains articles soient jugés déplacés par rapport à la nature globale du texte.

Ces quatre mesures majeures dont le sort sera scruté

Parmi les dispositions qui posent question, quatre mesures majeures pourraient sauter, pointe notamment L'Humanité. Premièrement : les quotas migratoires. En cas de promulgation de la loi immigration, cette mesure imposera au Parlement de voter pour trois ans le nombre d'étrangers qui auront le droit de s'installer en France, avec un risque de rupture d'égalité prégnant. Ainsi, à dossiers équivalents, certains étrangers pourraient se faire renvoyer à cause du simple fait que le seuil des quotas est atteint. Autre mesure : le durcissement du droit du sol. Alors que jusqu'à présent ce droit était automatique, sa reconnaissance devra désormais être demandée entre 16 et 18 ans. Cette disposition pourrait être considérée comme un cavalier législatif, la mesure relevant davantage de la réforme de la nationalité que de l'immigration. Notons au passage que pas moins de 27 mesures sont considérées comme des cavaliers législatifs, et donc qui n'ont a priori rien à faire dans la loi immigration, rappelle le HuffPost. Parmi elles, la maîtrise du français par le conjoint ou celle qui réclame des "relations suffisamment stables et continues" (regroupement familial).

Troisième mesure majeure, la décision sur le durcissement du regroupement familial est également très attendue. La mesure prévoit que le demandeur puisse prétendre au regroupement familial à compter d'une durée de séjour en France de 24 mois et non plus 18, et à condition de disposer de ressources "stables, régulières et suffisantes", entre autres. Le Conseil constitutionnel pourrait choisir de la retoquer, jugeant qu'elle est contraire aux principes fondamentaux qui protègent la vie familiale. Enfin, mesure particulièrement sensible dont le sort sera également scruté, celle concernant les prestations sociales. Avec la loi immigration telle qu'elle a été votée en commission mixte paritaire, un étranger en situation régulière et sans emploi ne pourra pas toucher de prestations sociales (APL, Allocations familiales…) avant de pouvoir justifier d'au moins cinq ans de présence sur le territoire. Le délai sera divisé par deux (2,5 ans) pour les étrangers qui travaillent. Les Sages pourraient cette fois-ci invoquer la carte de la "rupture d'égalité" ou de la "préférence nationale", ce qui poserait alors problème puisque la France se doit, selon sa Constitution, d'assurer l'égalité entre ses citoyens devant la loi, et ce, sans distinction d'origine, de religion ou de race.

Vers une censure partielle ?

Auprès du HuffPost, Sacha Houlié, député Renaissance et président de la Commission des Lois, laisse entendre que le Conseil constitutionnel pourrait censurer une "trentaine" de mesures. Rappelons que le texte compte un peu plus de 80 dispositions. De même, alors que certains députés de gauche espèrent encore une censure totale de la loi immigration, le site rappelle que les Sages n'ont pris par le passé cette décision qu'une vingtaine de fois sur… près de 400 lois examinées. Si censure il doit y avoir, elle a davantage de chance d'être donc partielle, les cavaliers législatifs ayant, eux, de grande chance d'être exclus.