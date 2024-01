Karine Le Marchand au soutien des agriculteurs, une collecte de croissants lancée

L'animatrice vedette de l'Amour est dans le pré, Karine Le Marchand vient en aide aux agriculteurs ce lundi à Paris. Elle a affiché publiquement son soutien sur les réseaux sociaux, rejoint le mouvement et lancé une collecte de croissants.

Connue pour son engagement dans le monde agricole, l'animatrice de l'émission culte "L'amour est dans le pré" a décidé de venir en aide aux agriculteurs. Face au cri du coeur de la profession, et aux nombreux blocages et manifestations, Karine Le Marchand avait promis, ce week-end, de "monter sur les tracteurs" avec eux afin de soutenir le mouvement.

"Vous arrivez à Paris les agriculteurs ? Et bien je rentre aussi !"

"Je n'ai qu'une seule parole" avait-elle affirmé ce dimanche 28 juin. Chose promise, chose due : Karine Le Marchand arrive cet après-midi à bord d'un scooter sur l'un des blocages aux abords de Paris pour donner des forces aux agriculteurs présents sur place.

"Remerciez-les bien fort de nous soutenir et de leur générosité avec leurs croissants. Sachez que cela fera plaisir aux agri présents, car un croissant à 1,20 euro c'est peut-être rien pour un parisien, mais nous on ne peut pas s'en offrir un toutes les semaines" partage l'animatrice sur le réseau social Instagram. Un message de remerciements de l'un des agriculteurs en contact avec elle, on l'imagine.

Une collecte de croissants organisée à Paris

Karine Le Marchand a même organisé sur les réseaux sociaux une collecte de croissants. "Le croissant c'est symbolique parce que c'est fait avec de la farine, du beurre et du lait. La farine et le beurre français on en a vraiment besoin" a-t-elle lancé sur son compte Instagram. Ce lundi, la présentatrice de M6 Indiquait avoir déjà récupéré 100 croissants lors d'un "premier arrêt". "100 croissants de plus" peut-on lire sur la story suivante. "On apporte les croissants, le sourire, et la musique" conclut-elle ce lundi après-midi.