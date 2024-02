Quand Joe Biden confond Macron et Mitterrand

En pleine campagne pour la primaire démocrate, le président américain a fait une nouvelle bourde en citant François Mitterrand dans une anecdote remontant à 2021. L'ancien président français est mort en 1996.

Joe Biden était dans l'État du Nevada samedi 4 février, où il poursuivait sa campagne pour les primaires démocrates. C'est lors d'un discours prononcé à Las Vegas que les propos du président américain ont fait tiquer l'auditoire. En racontant une anecdote sur les coulisses d'un sommet du G7 qui s'est tenu en 2021, Biden a rapporté un échange avec François Mitterrand, le président français mort en 1996.

"Juste après avoir été élu, je me suis rendu à une réunion du G7, a raconté Joe Biden. C'était dans le sud de l'Angleterre, je me suis assis et j'ai dit : 'L'Amérique est de retour'. Et Mitterrand d'Allemagne… Je veux dire de France, m'a regardé et m'a dit : 'Pour combien de temps es-tu revenu ?'"

Une gaffe de plus

Le président américain fait allusion à un sommet du G7 qui a bien eu lieu peu après sa prise de fonction en 2021, à Carbis Bay, en Cornouailles. A cette occasion, François Mitterrand n'était évidemment pas présent. En revanche, Emmanuel Macron a bien participé à ce sommet, en tant que chef d'un État membre du Groupe des sept. Joe Biden a donc probablement confondu les noms des deux présidents français.

Le président américain est un habitué des bourdes de la sorte, lui qui confondait en juin dernier l'Ukraine et l'Irak. Chacune de ses gaffes relance la controverse autour de son âge avancé, alors qu'il part favori pour l'investiture démocrate à la présidentielle, à l'âge de 81 ans.