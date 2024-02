LFI incite-t-elle les Français à bloquer le pays pendant les JO ?

Questionnée sur les ondes de BFMTV et RMC vendredi 16 février au sujet de la grève SNCF, Mathilde Panot a non seulement apporté son soutien aux cheminots, mais également encouragé les travailleurs à se mobiliser en amont des JO de Paris.

"Le droit de grève, c'est la démocratie sociale." Invitée sur le plateau de l'émission Face à face de BFMTV et RMC, la patronne des députés insoumis à l'Assemblée nationale a apporté son "soutien" à la grève des cheminots, qui se tient du 16 au 18 février, à l'occasion d'un week-end de chassé-croisé de vacanciers. "C'est l'occasion pour tout le monde de se rendre compte que ce sont des travailleurs essentiels", a-t-elle estimé, tandis qu'une grosse majorité de la population ne soutient pas ce mouvement.

Face à la colère que suscite d'ailleurs cette nouvelle grève de la SNCF, Olivier Marleix, le président des Républicains à l'Assemblée nationale, a déposé jeudi une proposition de loi dont le but est d'"interdire les grèves dans les transports en commun avant et après les vacances scolaires et les jours fériés", comme l'indique Le Parisien. Une volonté qui rejoint celle des centristes. Ces derniers ont déposé une proposition de loi mercredi qui permettrait au gouvernement de disposer d'un crédit de 60 jours par an lors desquels il pourrait interdire aux personnels des services publics et de transports de faire la grève.

Pour Mathilde Panot, les propositions sont scandaleuses. "Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a certains jours où vous ne pourriez pas revendiquer", s'est-elle alarmée vendredi matin sur RMC et BFMTV. Alors que ce capital de 60 jours pourrait permettre d'éviter les grèves durant des événements comme les JO de Paris, l'Insoumise a, au contraire, encouragé les travailleurs à faire grève avant les Jeux olympiques et même pendant, estimant que si "le gouvernement n'entend que le rapport de force, eh bien, il faut utiliser le rapport de force au maximum".