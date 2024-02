Grève à la SNCF : remboursement, billets à moitié prix... Comment elle essaie d'apaiser la colère des voyageurs

Dans un sondage Elabe pour BFMTV, 52% des Français se disent en total opposition, voire hostiles, à la grève des contrôleurs SNCF prévue ce week-end. De son côté, la SNCF a déjà promis un geste commercial pour les voyageurs lésés.

Avec les vacances d'hiver qui commencent ce week-end pour la zone A, emboîtant le pas sur celles de la zone C, les syndicats Sud-Rail et CGT Cheminots ont vu là une belle occasion de faire pression sur la direction de la SNCF. Ils lui reprochent de n'avoir notamment pas tenu ses engagements visant à améliorer les conditions de travail des cheminots. Engagements pris après la grève de Noël 2022. Un fait que la SNCF réfute, dénonçant une grève "incompréhensible". La mobilisation des contrôleurs de la SNCF aura quoi qu'il en soit des conséquences pour de nombreux voyageurs. Seulement un TGV InOui sur 2, 1 OuiGo sur 2 et 1 Intercité sur 2, de jour comme de nuit, circuleront vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 février 2024, prévoit la SNCF.

Dans un sondage Elabe publié par BFMTV ce 14 février, les Français ne cachent plus leur colère face aux grèves à répétition de la SNCF. Si 9% affirment la soutenir et 18% estiment avoir de la sympathie pour les cheminots, 52% y sont opposés (26%), voire totalement hostiles (26%). Un niveau d'approbation particulièrement faible par rapport aux dernières mobilisations de la SNCF, souligne l'étude, qui pointe une responsabilité partagée (41%), avec toutefois des syndicats davantage pointés du doigts, 39% des interrogés estimant que c'est la grève est de leur faute.

La SNCF a de son côté déjà annoncé que, comme pour chacune des grèves, les clients lésés se feront rembourser à 100% leurs billets de train. La demande de remboursement peut se faire en gare, au téléphone en composant le 36 35 et bien entendu sur le site de la SNCF ou sur l'application SNCF Connect. À noter que si votre retour est annulé, mais pas votre aller, ou inversement, ce qui vous oblige à revoir tous vos plans, il est possible, en principe, de se faire rembourser les deux voyages intégralement. Après avoir demandé l'annulation, le remboursement devrait se faire dans les trois à cinq jours qui suivent sur le compte bancaire qui avait servi à l'achat des billets.

Fait toutefois inhabituel, la SNCF a annoncé qu'en sus de se faire rembourser à 100% les billets, les voyageurs dont le train serait supprimé recevront un bon d'achat offrant une réduction de 50%. Le bon sera envoyé sans que les personnes concernées n'aient besoin de faire la moindre démarche cette fois-ci. À noter cependant que le bon ne sera valable qu'un mois. Suffisant pour apaiser la colère des voyageurs lésés par la grève SNCF ? La direction l'espère en tout cas...