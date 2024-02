Grève SNCF : quelles alternatives pour partir quand même ce week-end ?

GREVE SNCF. Un mouvement de grève de la SNCF bouleverse les départs en vacances des zones A et C. TGV, Ouigo, Intercités et TER sont extrêmement perturbés. Il existe des solutions pour partir quand même !

Une grève des contrôleurs à la SNCF, à l'appel des syndicats CGT et Sud-Rail, frappe fort ce week-end. Tous les trains de moyenne ou grande distance gérés par la SNCF sont concernés. En cause ? L'accord de fin de crise avec la direction ferroviaire, négocié fin 2022, qui tarde à être appliqué. Le mouvement de grève a commencé jeudi soir à 19 heures et s'étend jusqu'au lundi 19 février 2024 à 8 heures du matin sur le réseau de la SNCF.

Mais comment faire pour partir quand même ? Sachez tout d'abord que les personnes concernées par l'annulation de leur TGV ou Intercités bénéficient d'un échange ou d'un remboursement sans frais et se voient proposer automatiquement un bon de réduction de 50% sur leur prochain voyage le mois suivant. Si partir la semaine prochaine ou au mois de mars ne vous pose pas de problèmes, alors foncez ! Autrement, des solutions de repli existent par le rail, par avion ou par la route :

Par le train : avec la compagnie italienne Trenitalia installée en France depuis un an (qui n'est pas en grève ce week-end), qui dessert les liaisons comme Paris-Lyon (5 allers-retours) Chambéry et Modane. Elle constitue une bonne alternative aux TGV inOui ou Ouigo, avec un prix du billet compris entre 60 et 150 euros.

Par la route : le trajet sera moins onéreux avec le covoiturage ! La plateforme française BlaBlaCar permet à un conducteur de partager ses frais d'essence et de péages avec d'autres voyageurs laissés à quai ! Pour ceux qui ont de la patience, l'autocar avec Flixbus ou BlaBlaCar Bus vous permettra de rejoindre Paris à Lille en 3 heures, Paris à Lyon ou Paris à Bordeaux en 6 heures... Enfin, la location de voitures, plus onéreuse, est encore une autre alternative au train. Saviez-vous que, d'après le Figaro, les sites de location de voiture low cost DriiveMe et Hiflow Rent proposent des locations en aller simple à seulement 1 € ?

Par avion : les recherches de vol en France ont explosé de 60% par rapport au week-end précédent.

Comment connaître les perturbations de la SNCF en temps réel ?

Les usagers de la SNCF peuvent rapidement vérifier l'état du trafic et savoir si un train en particulier a été supprimé ou s'il part avec du retard. Pour les informations concernant les TGV, le numéro de téléphone mis à disposition est le 0 805 90 36 35, mais les usagers concernés par la suppression de leur train auront déjà reçu un SMS ou un mail leur informant du maintien ou de l'annulation de leur trajet. Pour suivre le trafic de toutes les grandes ou moyennes lignes (TGV, Intercités, TER), rendez-vous à cette page de la SNCF. Pour les informations portant sur les Transilien ou RER en banlieue parisienne, il faut appeler le 0 805 90 36 35 ou consulter la plateforme dédiée.