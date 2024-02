355 millions de dollars d'amende : pourquoi Trump est-il condamné ?

Donald Trump a perdu vendredi son procès pour fraude financière devant la Cour suprême de l'État de New York. Retour sur l'affaire.

Nouveau procès et nouvelle condamnation pour l'ancien président des États-Unis. Le grand favori de la primaire républicaine a été condamné vendredi 16 février par la Cour suprême de l'État de New York à une amende de 355 millions de dollars. Il a été reconnu coupable de fraude financière, en même temps que ses deux fils Donald Jr. et Eric, ainsi que leur groupe familial Trump Organization. Donald Trump se voit également interdire de diriger une entreprise dans l'État de New York pour les trois années à venir. Voici ce qui lui était reproché dans ce procès.

Des actifs surévalués de "812 millions à 2,2 milliards de dollars"

L'ancien chef d'État et ses fils sont accusés d'avoir fait enfler la valeur des actifs de la Trump Organization, dans le but de décrocher des prêts bancaires plus favorables et de meilleurs contrats d'assurances. Le juge Arthur Engoron, de la Cour suprême de New York, évoquait "des preuves concluantes qu'entre 2014 et 2021, les prévenus (avaient) surévalué les actifs" du groupe de "812 millions à 2,2 milliards de dollars" selon les années. L'empire immobilier de Trump se compose de plusieurs gratte-ciel, golfs et hôtels de luxe dans le monde entier.

"Manque total de contrition et de remords"

Dans son ordonnance finale, consultée par l'AFP, le juge Engoron a déploré l'attitude des accusés tout au long du procès, qui se sont montrés "incapables de reconnaitre leurs erreurs" : "Leur manque total de contrition et de remords confine au pathologique", écrit-il. Donald Trump a immédiatement annoncé son intention de faire appel du jugement, martelant qu'il n'y avait "pas eu de fraude" et dénonçant "une instrumentalisation" politique.