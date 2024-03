Agriculteurs en colère : 13 interpellations lors de la mobilisation de la Coordination rurale à Paris

Plusieurs interpellations de syndicalistes ont eu lieu ce vendredi en marge de la mobilisation de la Coordination rurale. "Ils nous embarquent chacun un par un, c'est honteux ce qui se passe" a rapporté un agriculteur mobilisé à France Bleu Paris. Parmi les personnes arrêtées se trouve le porte-parole du syndicat, Patrick Legras, qui a été interpellé peu avant 7 heures selon franceinfo. "Depuis trois jours, on se moque de nous au niveau de l'Europe", expliquait le porte-parole au micro de BFMTV avant d'être arrêté : "On nous a signé un accord de libre échange avec le Chili, avec le Kenya, on nous a fait une loi de restauration de la nature qui va encore handicaper notre souveraineté alimentaire aussi bien au niveau européen qu'au niveau français". Selon lui, la mobilisation est une façon de montrer aux "dirigeants qui ont investi le Salon International de l'Agriculture en force samedi" que les agriculteurs peuvent "aussi investir Paris et l'Arc de Triomphe".

07:38 - La Coordination rurale réunie à l'Arc de Triomphe

C'est une manifestation surprise et coup de poing qu'a organisé le syndicat Coordination rurale, ce vendredi 1er mars. Entre 100 et 150 personnes se sont rassemblées au rond-point de l'Etoile avec des tracteurs et ont bloqué les avenues avec des ballots de paille. L'organisation a expliqué vouloir "prendre symboliquement et pacifiquement l’Étoile" et "converger vers Paris" pour rendre hommage au monde agricole et montrer que le mouvement des agriculteurs en colère n'est pas terminé.