Accusé de viol par sa compagne, la députée Ersilia Soudais, l'élu Damien Cassé exclu de LFI

La députée insoumis Ersilia Soudais a porté plainte pour viol contre son conjoint Damien Cassé, conseiller municipal et membre de LFI. L'homme a été entendu par la police et est exclu provisoirement du parti politique.

Damien Cassé a été remis en liberté ce mercredi 6 mars après 24 heures de garde à vue. Le conseiller municipal de Noisiel (Seine-et-Marne) et militant de La France insoumise a été interpellé et entendu ce mardi après la plainte de sa compagne, la députée LFI Ersilia Soudais, déposée dans la soirée du samedi 2 mars. Une enquête en flagrance a été ouverte pour les chefs de "viol par conjoint, harcèlement moral, appels téléphoniques malveillants et violences psychologiques" par le parquet de Meaux et confiée à la sous-direction de la police judiciaire de Melun.

La remise en liberté de Damien Cassé qui "n'est ni mis en examen, ni placé sous contrôle judiciaire" comme le rappelle son avocat Me Yassine Bouzrou au Parisien montre un "grand respect du principe fondamental de la présomption d'innocence". Le conseil a indiqué que son client "a fermement contesté les faits objets de la plainte" auprès des enquêteurs. Hier déjà, l'élu insoumis "constest[ait] avec force les accusations portées contre lui".

Dans sa plainte déposée dans le 7ème arrondissement de Paris, la députée Ersilia Soudais dénonce des faits qui se seraient produits sur la commune de Noisiel dans la nuit du 29 février au 1er mars. L'avocate de la parlementaire, Me Jade Dousselin, a confié dans le Figaro espérer que "toute la lumière sera faite dans l'apaisement et le respect du secret de l'enquête".

Damien Cassé exclu "provisoirement" de LFI

Après avoir déposé plainte, la députée a saisi les instances de La France insoumise pour demander l'exclusion de son compagnon, également membre du groupe politique. Damien Cassé a de fait été mis à l'écart " à titre conservatoire " du parti insoumis selon une information de RMC. La décision a été prise et notifiée ce mercredi 6 mars. Ersilia Soudais devrait être prochainement entendue par la cellule des violences sexuelles et sexistes interne au parti.

La députée de La France insoumise dans la 7e circonscription de Seine-et-Marne depuis juin 2022, Ersilia Soudais, aujourd'hui âgée de 35 ans, est également élue municipale de la commune de Lagny-sur-Marne depuis 2020. Militante féministe, elle s'est fait connaître dans sa commune à l'occasion de luttes locales contre le mal-logement.