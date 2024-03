Interview d'Emmanuel Macron jeudi 14 mars : ce que va annoncer le président

Emmanuel Macron va prendre la parole ce jeudi 14 mars sur TF1 et France 2. Quels sujets va-t-il aborder ?

Emmanuel Macron se relance dans l'exercice de l'interview télévisée. Ce jeudi 14 mars, le chef de l'Etat sera face à Anne-Sophie Lapix, pour France 2, et Gilles Bouleau pour TF1, en direct de l'Elysée.

Le sujet principal de cet entretien a déjà été annoncé : le soutien de la France à l'Ukraine. Selon l'AFP, le chef de l'Etat a décidé de s'exprimer à la télévision pour parler directement aux Français de ce sujet important pour leur quotidien et pour l'avenir". L'Assemblée nationale a été consultée sur le sujet et a largement voté en faveur de l'accord de sécurité conclu par Emmanuel Macron avec le président ukrainien, malgré l'abstention du RN et l'opposition de LFI. L'accord doit encore être validé par le sénat ce mercredi en fin d'après-midi, mais le vote n'est que consultatif. Emmanuel Macron va donc réagir à ce débat et prendre le temps d'expliquer l'engagement de la France sur le sujet.

De plus, il devrait aussi en expliciter les axes principaux et notamment justifier la somme allouée pour l'aide à l'Ukraine qui a été actée à hauteur de trois milliards d'euros. Ce montant avait été vivement critiqué, dans une période économique compliquée que traverse la France. Cet accord prévoit aussi un renforcement de la coopération militaire, notamment pour l'artillerie et la défense aérienne. Le président précisera ainsi l'engagement global de la France en Ukraine sur les prochaines années, l'accord ayant été conclu pour une durée de dix ans. Emmanuel Macron pourrait également revenir sur ses propos polémiques sur le possible envoi de troupes françaises en Ukraine, afin de clarifier sa position.

Avec l'approche des élections européennes, le discours du président sera scruté de près. Va-t-il profiter du sujet sur l'Ukraine pour mettre en exergue les ambiguïtés du RN concernant la Russie ? La liste de Jordan Bardella est, pour le moment, largement en tête des sondages. Pour le savoir et suivre cette interview, rendez-vous ce jeudi soir à 20h sur TF1, France 2, Franceinfo canal 27 ou encore LCI.