Guerre en Ukraine : que changent les déclarations du patron de Wagner Evgueni Prigojine ?

GUERRE EN UKRAINE. Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgueni Prigojine, est entré en Russie avec ses troupes, peu après avoir accusé les dirigeants militaires russes d'avoir tué de nombreux soldats de son armée et demandé leur arrestation. Vladimir Poutine condamne cette "trahison" et promet des représailles.

Evgueni Prigojine, chef du groupe paramilitaire russe Wagner, a déclaré samedi 24 juin 2023 entrer en Russie avec ses troupes (25 000 hommes selon lui) avec l'objectif de renverser le commandement militaire incarné par le ministre de la Défense Sergueï Choïgou. Depuis vendredi soir et jusqu'à samedi matin, l'homme de 62 ans a publié une série de messages, annonçant être entré dans la ville de Rostov-sur-le-Don dans le sud de la Russie, avec des troupes de mercenaires.

Il assure avoir pris le contrôle de plusieurs sites militaires russes. Cette escalade, perçue par Vladimir Poutine comme une "trahison" dans une déclaration télévisée, intervient après plusieurs mois d'un contexte tendu où Wagner accuse les chefs d'état majors russes d'être à l'origine de la disparition de ses troupes dans l'est de l'Ukraine. Prigojine assurait, vendredi 23 juin, que Moscou avait tué de nombreux paramilitaires par des frappes sur les camps de Wagner. Les dirigeants militaires russes ont nié toute responsabilité mais le chef du groupe paramilitaire a déclaré, au coeur de ses messages, que certains leaders de l'armée russe devaient être arrêtés, avant d'affirmer qu'il irait "jusqu'au bout".

En plus de ses soldats qui auraient été tués par Moscou, Prigojine reproche à ces mêmes généraux de ne pas avoir suffisamment procuré d'équipements militaires à Wagner. Il blâme aussi les dirigeants d'avoir retardé, à maintes reprises, les opérations en cours en Ukraine et de s'attribuer les victoires de l'armée privée.

Pour le moment, les affrontements n'ont pas fait beaucoup de dégâts. Evgueni Prigojine certifie avoir abattu un hélicoptère de l'armée russe dans la nuit de vendredi à samedi. Rostov-sur-le-Don aurait été mis "sous contrôle" de Wagner sans l'utilisation d'armes à feu. Les services de renseignements britanniques indiquaient que les militaires russes étaient "très probablement restés passifs, approuvant [l'action de] Wagner".

La réponse de Moscou

Moscou a vite répondu à la rébellion du groupe paramilitaire, dans la nuit de vendredi 23 juin à samedi 24 juin. Les Russes annonçaient que "des mesures étaient prises" et que débutaient "des actions opérationnelles et de combat nécessaires" dans la région de Voronej, située à mi-chemin entre Moscou et Rostov où Wagner annonçait avoir pris contrôle d'infrastructures militaires samedi matin. Vladimir Poutine confiait ses inquiétudes de "guerre civile" et dénonçait la "menace mortelle" engendrée par Prigojine et ses hommes. Le président russe parle d'ores et déjà de "punition inévitable" en réponse à cette "trahison" de son armée privée. Samedi après-midi, des hélicoptères russes auraient ouvert le feu sur une colonne de Wagner, selon l'agence Reuters. Le convoi de paramilitaires se dirigeait vers Voronej à environ 400 kilomètres de la capitale russe d'après le journaliste sur place.

Un contexte de guerre depuis février 2022

Ce conflit entre Moscou et le groupe Wagner intervient dans le contexte de la guerre menée par les Russes à l'Ukraine depuis le 24 février 2022. L'hiver dernier, la Russie envahissait son voisin, revendiquant leur territoire. La tension entre les deux pays monte dès 2014 lorsque la Russie annexe la Crimée. Et quand l'Ukraine demande à entrer dans l'OTAN, la Russie prend peur car elle-même ne fait pas partie de l'organisation internationale. Les dirigeants russes envoient alors des troupes armées à la frontière ukrainienne avant d'envahir le pays quelques mois plus tard. Depuis, les affrontements battent leur plein et la contre-offensive ukrainienne est en cours. Au moins 7000 citoyens ukrainiens et plusieurs milliers de soldats russes et ukrainiens ont perdu la vie au cours de ce conflit. Plus de cinq millions d'Ukrainiens ont fuit la guerre depuis février 2022.