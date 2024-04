Cette bourde de la porte-parole du gouvernement qui embarrasse l'Elysée

Prisca Thévenot a annoncé qu'une "tentative de passage à l'acte" avait été déjouée le week-end dernier, avant que son entourage ne revienne sur ses déclarations.

Ce mercredi 3 avril 2024, au cours du compte-rendu du Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot a annoncé qu'une "tentative de passage à l'acte" a été déjouée pendant le week-end de Pâques. Ce qui n'était finalement pas le cas. Quelques minutes plus tard, l'entourage de la ministre a fait savoir "qu'aucun attentat n'a été déjoué". Retour sur une bourde qui ne manquera pas d'irriter l'Elysée.

"Désolée si je n'ai pas été plus claire"

"Grâce à cette mobilisation - celle de 13 500 forces de l'ordre - nous avons pu mettre un arrêt à une tentative de passage à l'acte" indiquait-elle ce mercredi. Au moment de répondre aux journalistes, elle précise aussi qu'elle "n'a, à ce moment précis, pas les détails" de la fameuse tentative d'attentat déjouée. Ce n'est que quelques minutes plus tard que son entourage a fait la vérité sur cette histoire en affirmant qu'aucun attentat n'avait été déjoué quelques jours auparavant.

Selon l'entourage de la porte-parole du gouvernement, cette dernière faisait référence au propos "du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer de ce week-end qui a annoncé l'arrestation d'un individu début mars qui voulait s'en prendre à des lieux de culte". Pour rappel, cette réelle tentative avait, elle, été déjouée le 5 mars 2024. "Désolée si je n'ai pas été plus claire. Je m'en suis rendue compte en attendant vos différentes questions" a-t-elle expliqué à la presse. En France, le plan vigipirate a été relevé au niveau "urgence attentat", soit le plus haut niveau, après l'attaque subie par la Russie dont le bilan fait état de plus de 140 morts.