Le Kremlin appelle le gouvernement français pour une conversation menaçante, Macron riposte

"Nous espérons que les services secrets français ne sont pas derrière cela", a indiqué Sergueï Choïgou, ministre russe de La Défense au sujet de l'attentat du 22 mars à Moscou, revendiqué par Daesh.

Une déclaration qui ne devrait pas apaiser les relations entre l'Elysée et le Kremlin. Deux semaines après l'attentat dans une salle de concert à Moscou, le ministre russe de la Défense s'est exprimé ce mercredi 3 avril 2024 après un entretien téléphonique avec le ministre des Armées français, Sébastien Lecornu. Sergueï Choïgou a dit espérer que "les services secrets français" n'étaient pas impliqués dans l'attentat revendiqué par l'organisation Etat islamique.

"Cela créera des problèmes pour la France elle-même"

"Le régime de Kiev ne fait rien sans l'aval de ses superviseurs occidentaux. Nous espérons que, dans ce cas, les services secrets français ne sont pas derrière cela" a-t-il expliqué dans le communiqué de son ministère reprenant l'appel. De son côté, Paris a affirmé que Sébastien Lecornu avait "rappelé la disponibilité de la France à des "échanges accrus" avec la Russie lors de cet entretien téléphonique avec son homologue russe, notamment dans la lutte contre le terrorisme après l'attentat du 22 mars dernier en Russie ayant provoqué la mort d'au moins 144 personnes dans une salle de concert. Le Kremlin avait alors dénoncé une implication ukrainienne coordonnée par les Occidentaux, tout en reconnaissant une attaque perpétrée par des "islamistes radicaux".

Le ministère russe a une nouvelle fois fait écho aux récents propos polémiques d'Emmanuel Macron, estimant qu'envoyer des troupes en Ukraine ne pouvait pas "être exclu". "Sergueï Choïgou a indiqué qu'en cas de réalisation (de ces déclarations), cela créera des problèmes pour la France elle-même ", a affirmé son ministère.

[Mise à jour le 4 avril 2024 à 14h21] Emmanuel Macron a dénoncé ce jeudi 4 avril les propos de la Russie comme étant "baroques et menaçants" après l'entretien téléphonique entre le ministre de la Défense français Sébastien Lecornu et son homologue russe Sergueï Choïgou. Le président français a été offusqué que le pays de Vladimir Poutine laisse entendre que les services secrets français pourraient être impliqués dans l'attentat, alors même que l'appel avait pour objectif de "passer un message de solidarité" et de fournir à la Russie "des informations utiles" sur les origines et l'organisation de l'attaque. Au micro de BFMTV, depuis le centre aquatique olympique de Saint-Denis, le chef de l'Etat a déclaré : "C'est ridicule de dire que la France pourrait être derrière, que les Ukrainiens sont derrière. Tout cela n'a aucun sens et ne correspond pas à la réalité. C'est une manipulation de l'information, ce qui fait partie de l'arsenal de la guerre tel qu'il est utilisé aujourd'hui par la Russie".