Européennes : le RN crédité de 30% des intentions de vote selon un dernier sondage

Le Rassemblement national continue de faire la course en tête. À deux mois du scrutin des prochaines élections européennes qui se tiendront le 9 juin, la liste du Rassemblement national (RN) menée par Jordan Bardella continue de faire la course largement en tête, d'après un dernier sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche en date du samedi 6 avril. D'après les dernières estimations d'intention de vote, le RN obtiendrait 30% des suffrages, contre 29,5% le 7 mars dernier. Il creuse ainsi l'écart avec la liste de la majorité présidentielle menée par l'eurodéputée Valérie Hayer, créditée de 16,5% des voix (-0,5% par rapport au mois de mars).

La liste de Raphaël Glucksmann progresse

Si la liste RN et Renaissance font presque jeu égal chez les plus de 65 ans (24% d'intentions de vote pour la liste Renaissance, contre 23% pour la liste RN), les jeunes, quant à eux, ne semblent pas plébisciter la liste de Valérie Hayer. Ainsi, elle ne recueillerait que 9% des suffrages, loin derrière Jordan Bardella, qui en obtiendrait 29%.

À gauche, la liste du Parti socialiste et de Place publique portée par Raphaël Glucksmann continue de faire la course en tête. L'essayiste enregistre même la plus forte progression des intentions de vote ces dernières semaines, crédité de 12% contre 8,5% en mars. Il gagne notamment un nombre non négligeable de voix de l'électorat d'Emmanuel Macron (11%, soit +7 points par rapport au mois de mars). Derrière lui, Marie Toussaint, la tête de liste des Écologistes, dont la campagne peine à décoller, est créditée de 8,5% des intentions de vote des Français. Manon Aubry, quant à elle, obtiendrait 7,5% des suffrages selon ce dernier sondage. François-Xavier Bellamy pour Les Républicains et Marion Maréchal pour Reconquête! sont pour leur part respectivement crédités de 7% et 5,5% des intentions, bien loin du trio de tête. Enfin, le PCF, PRG ou le Parti animaliste n'obtiendraient que 2,5% ou moins des intentions de vote exprimées.