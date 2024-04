La diplomatie franco-russe a-t-elle atteint le point de non retour ?

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, les relations entre la France et la Russie se sont dégradées notamment à cause du soutien militaire de Paris apporté à Kiev.

Le ton monte. Ces dernières semaines, les relations franco-russes se refroidissent. Dernier épisode en date : un échange téléphonique entre les ministres français et russe de la Défense, Sébastien Lecornu et Sergueï Choïgou. Dans son compte-rendu de cet entretien portant sur le contre-terrorisme (le premier dans ce domaine depuis octobre 2022), la Russie a indiqué "espérer" que les services secrets français ne soient pas impliqués dans l'attentat perpétré dans la banlieue de Moscou le 22 mars. Le président français, Emmanuel Macron, a dénoncé des "commentaires baroques et menaçants".

Le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, a également estimé lundi que Paris ne voyait plus l'"intérêt" de discuter avec Moscou, "puisque les communiqués qui sortent, les compte-rendus qui en sont faits sont mensongers". "Il faut d'abord peut-être rétablir la confiance pour que les relations puissent se renouer", a indiqué le ministre. En appelant son homologue russe, le ministre français des Armées souhaitait transmettre des informations sur l'attentat qui venait de frapper Moscou. "Il y avait une longue tradition dans le domaine du terrorisme entre les deux pays", a rappelé Stéphane Séjourné. Il a ajouté que l'attitude de la Russie était le signe que Moscou "ne souhaitait plus collaborer avec Paris".

Convocation de l'ambassadeur de France à Moscou

La réponse russe ne s'est pas faite attendre. Le ministère russe des Affaires étrangères a ainsi convoqué l'ambassadeur de France à Moscou. Pierre Lévy "a été informé du caractère inacceptable de telles déclarations, qui n'ont rien à voir avec la réalité", a commenté la diplomatie russe dans un communiqué. "Nous considérons ces déclarations du ministre français des Affaires étrangères comme une action consciente et délibérée de la partie française visant à saper la possibilité même de tout dialogue entre les deux pays", a-t-elle poursuivi.

Sur fond de conflit en Ukraine les relations entre Paris et Moscou se sont dégradées. En début d'année, la Russie avait notamment revendiqué avoir tué 60 "mercenaires" français à Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, tandis que la France a dénoncé "une manoeuvre coordonnée" de désinformation émanant des Russes.