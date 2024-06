Drapeau palestinien à l'Assemblée : LFI remet ça, les costumes en plus

L'élue LFI Rachel Kéké a brandi un drapeau palestinien à l'Assemblée nationale ce mardi. Il s'agit du deuxième acte de ce type dans les rangs insoumis en une semaine.

Nouvelle séance suspendue à l'Assemblée nationale. Ce mardi 4 juin 2024, des députés de gauche se sont présentés dans l'hémicycle habillés aux couleurs du drapeau palestinien au début des questions au gouvernement (QAG). Ce à quoi la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet a réagi : "L'hémicycle est le lieu du débat démocratique et l'expression des parlementaires s'effectue exclusivement à l'oral". Un conseil qui n'a visiblement pas porté ses fruits.

Un deuxième drapeau palestinien brandi par La France insoumise

Peu après, la députée insoumise Rachel Kéké a brandi un drapeau palestinien, provoquant immédiatement la stupéfaction et la colère de la présidente de l'Assemblée nationale. Cette dernière a décidé de suspendre la séance. "Mme Kéké, vous avez évidemment un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal et nous discuterons au prochain bureau de savoir s'il faut une sanction plus sévère. Mais je croyais que les choses étaient très claires et que vous aviez pu lire comme tout le monde notre règlement" a indiqué Yaël Braun-Pivet après le geste de l'élue LFI.

Le précédent Sébastien Delogu (LFI), lourdement sanctionné

La semaine dernière, mardi 28 mai, le député LFI des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu, avait déjà brandi un drapeau palestinien alors que le ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l'attractivité de la France, Franck Riester, prenait la parole au micro. Un geste qui avait déclenché de vives réactions au sein de l'hémicycle, en coulisses et contraint la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, à suspendre la séance. Elle avait notamment dénoncé un comportement "inadmissible".

"C'était une manière pour moi d'écrire l'histoire à ma manière, premièrement. Deuxièmement, de visibiliser la cause palestinienne et ce qui se passe en Palestine parce que j'ai eu l'impression que les images qu'on voit d'enfants décapités, de familles complètement décimées étaient devenues un peu banales" expliquait-il au micro de BFMTV. "Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. J'ai pris mon courage à deux mains, je l'ai fait et j'en suis fier" poursuit-il. Le député LFI a écopé de la plus lourde sanction permise par le règlement intérieur de l'hémicycle : une exclusion de quinze jours du Palais Bourbon, assortie du retrait de la moitié de son indemnité parlementaire pendant deux mois.