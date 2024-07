Assemblée nationale : députés par parti, postes clés... La composition complète

Qui sont les députés élus lors des dernières élections législatives ? Qui sont les élus qui ont accédé aux postes les plus prestigieux de l'Assemblée nationale ?

L'Assemblée nationale est officiellement au travail depuis le 18 juillet 2024, jour d'ouverture de la nouvelle législature. Les 577 députés élus ont un mandat de 5 ans, il n'est pas exclu, cependant, compte tenu de la crise politique, qu'une nouvelle dissolution intervienne dès 2025, le président étant autorisé par la Constitution à procéder à une nouvelle à partir du 9 juin prochain. D'ici là, les députés élus sont inamovibles. Les élections législatives du 30 juin et 7 juillet ont donné les résultats suivants :

Qui sont les députés qui composent l'Assemblée nationale ?

Les élections législatives ont renouvelé la composition de l'Assemblée nationale d'une manière inédite : aucune formation politique n'a de majorité absolue dans la chambre basse du Parlement. Si la gauche unie au sein du Nouveau front populaire a le plus grand groupe en nombre de députés, elle ne dispose que d'une majorité très relative l'empêchant de gouverner sans accord ou soutien implicite d'au moins 90 autres députés.

Qui est élu au postes clé de l'Assemblée nationale ?

Le Bureau de l'Assemblée compte au total 22 membres. Avec 12 représentants, la gauche unie sous l'étiquette du Nouveau Front populaire dispose d'une majorité absolue, le reste des sièges étant divisés entre les groupes du camp présidentiel, la Droite républicaine, et les indépendants de Liot.

Qui est président de l'Assemblée nationale ?

Yaël Braun-Pivet a été élue avec 220 voix (13 voix devant son principal concurrent, le communiste André Chassaigne) présidente de l'Assemblée nationale.

Qui sont les vice-présidents ?

Les députés ont élu l'ancienne vice-présidente Naïma Moutchou (Horizons), les députées LFI-NFP Clémence Guetté et Nadège Abomangoli, les députés du groupe La Droite républicaine (ex-LR) Xavier Breton et Annie Genevard, ainsi que le ministre démissionnaire Roland Lescure (EPR). Les vice-présidents ont également un rôle, comme la présidente, pour assurer le bon déroulement des débats, trancher certains litiges entre députés.

Qui sont les questeurs de l'Assemblée nationale ?

Christine Pires Beaune (PS), Brigitte Klinkert (Ensemble pour la République) et Michèle Tabarot (Droite républicaine) ont été élues à ces fonctions. C'est la première de l'histoire que trois femmes occupent ces postes à l'Assemblée. Les questeurs s'occupent des budgets de l'Assemblée dans une très large mesure.

Qui sont les secrétaires de l'Assemblée ?

Stéphane Peu et Mereana Reid Arbelot (Gauche démocrate et républicaine), Sébastien Peytavie, Sabrina Sebaihi et Eva Sas (groupe Ecologiste et Social), Gabriel Amard et Farida Amrani (LFI-NFP), Iñaki Echaniz et Sophie Pantel (PS), Lise Magnier (Horizons), Christophe Naegelen et Laurent Panifous (Liot) ont été désignés secrétaires.