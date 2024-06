Quel ministre de l'économie RN ? Pourquoi Jean-Philippe Tanguy est cité

Élu à l'Assemblée nationale, l'ex-directeur de cabinet de Nicolas Dupont-Aignan apparaît comme un candidat crédible au poste de ministre de l'Economie en cas de victoire du Rassemblement national (RN) aux prochaines Législatives.

Alors que le Rassemblement national (RN) est pour l'instant en tête des sondages en vue des élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet prochains, la question de la composition d'un hypothétique gouvernement Jordan Bardella se pose. En cas de victoire du parti au scrutin législatif et de formation d'un gouvernement RN, la désignation du député Jean-Philippe Tanguy comme ministre de l'Economie pourrait se poser. En effet, si aucun nom n'a été officiellement communiqué, celui du député de la 4e circonscription de la Somme pourrait s'inviter dans le débat.

Président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale

La stratégie du "cabinet fantôme", une pratique courante au Parlement anglais, poussant le principal parti de l'opposition à mettre en place une sorte de gouvernement parallèle et officieux avec ses élus les plus influents, semble avoir porté ses fruits. Plusieurs noms d'élus du Rassemblement national jugés ministrables circulent alors que l'hypothèse d'un gouvernement Bardella doit être envisagée au vu des résultats des sondages sur les législatives.

Pour le ministère de l'Economie, un nom semble tenir la corde, celui du député RN Jean-Philippe Tanguy. D'abord assistant parlementaire de Nicolas Dupont-Aignan de 2012 à 2020, en étant notamment tête de liste de Debout La France lors des élections régionales de 2015 en Nord-Pas-de-Calais-Picardie, il est ensuite nommé directeur de cabinet du chef du parti, et 3e sur la liste de Debout La France aux Européennes 2019. En 2020, Jean-Philippe Tanguy rallie le Rassemblement national (RN) et rejoint les listes du candidat Sébastien Chenu. Trésorier de Damien Rieu lors des élections départementales dans la Somme, il est ensuite élu conseiller régional dans le même département en 2021. Lors de la présidentielle de 2022, il est le directeur de campagne adjoint de Marine Le Pen. L'année suivante, il est élu dans la 4e circonscription de la Somme comme député après les Législatives. Par la suite, il est nommé président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale.

Ex-membre de la commission des finances

Le "monsieur Economie du parti", comme le surnomme le journal Les Échos, pourrait bien se voir confier le ministère éponyme. Avec un objectif central : crédibiliser le programme économique du RN qui demeure flou. Pour le Cercle des économistes, le projet de ce dernier apparaît comme "irréaliste, inefficace et fallacieux". En manque cruel de gros poissons et d'experts dans le domaine, le Rassemblement national pourrait donc être tenté de confier le poste à Jean-Philippe Tanguy, ex-membre de la commission des Finances, au profil technique, diplômé de l'ESSEC et de Sciences Po Paris.

À 38 ans, le natif de Boulogne-sur-Mer s'affiche comme plus libéral qu'à l'accoutumée à l'extrême droite de l'hémicycle français. En revanche, les récentes promesses du parti comme la relance des salaires et la baisse de la TVA ont du plomb dans l'aile. En effet, le président du RN, Jordan Bardella, avait annoncé la réduction immédiate de la TVA sur le carburant, l'électricité, le gaz et le fioul pour rétablir le pouvoir d'achat des Français s'il devenait Premier ministre. Alors que cette baisse ne pourra intervenir qu'après un décret signé par le chef de l'Etat, le chef du Rassemblement national a opéré un rétropédalage express sur la suppression de la TVA concernant les produits de première nécessité. Elle interviendra, elle, dans "un second temps".

Un "programme marxiste" juge Bruno Le Maire

À l'Assemblée nationale, Jean-Philippe Tanguy siégeait, jusqu'à la dissolution d'Emmanuel Macron, comme député depuis son élection en 2022. Il participait notamment à la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. De quoi lui donner des arguments en vue d'une hypothétique nomination à Bercy en cas de victoire du RN aux prochaines Législatives.

Dernièrement, il a effectué une proposition en faveur du pouvoir d'achat des Français comme l'exonération des communes de moins de 2 000 habitants, les associations à but non lucratif, les établissements scolaires, les petits commerces et autres lieux publics implantés dans les communes de moins de 3 500 habitants, de la redevance due à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et à encadrer les pratiques commerciales de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. En 2022, il proposait également de favoriser et inciter les entreprises à augmenter les salaires nets de 10 % ou encore, adopter les mesures nécessaires pour reprendre le contrôle de la formation des prix de l'électricité et du gaz en France. Le 11 juin dernier, le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie alertait sur "la facture du programme marxiste de Marine Le Pen" dont Jean-Philippe Tanguy pourrait être le garant s'il venait à occuper le poste de ministre. De quoi alimenter la chronique avant les prochaines élections législatives.