Dîner des chefs d'Etat au Louvre : luxe et mets d'exception, les images des fastes

Jeudi soir, à la veille de la cérémonie d'ouverture des JO, des chefs d'État du monde entier et des personnalités se sont réunis lors d'un diner d'exception autour d'Emmanuel Macron sous la pyramide du Louvre.

A la veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, un diner d'exception a été organisé par le président du Comité international olympique, Thomas Bach, sous la pyramide du Louvre. Ce repas est une tradition depuis les Jeux de Sotchi en 2014.

Le festin était orchestré par Alain Ducasse. Le chef cuisinier est un habitué des repas de prestige : il a organisé celui entre François Hollande et Xi Jinping à Versailles en 2014, celui entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine au même endroit en 2017 ou encore celui entre les couples Trump et Macron à la Tour Eiffel la même année. Le dîner a été précédé du sommet "Sport et Développement durable" au Louvre également, qui avait pour but, selon l'Élysée, de mettre en avant "l'importance du sport comme vecteur de progrès".

Parmi les 500 convives, de nombreux chefs d'Etat étaient présents comme le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, le président israélien Isaac Herzog. Joe Biden absent a été représenté par sa femme Jill. Si Vladimir Poutine n'a pas été convié, le président chinois avait bien reçu un carton d'invitation, mais a préféré envoyer son vice-président Han Zheng.

Un festin avec des invités de marque et sous haute surveillance

Des personnalités politiques françaises étaient aussi à table ce jeudi. Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, et Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, ont été aperçus tout comme Valérie Pécresse et François Hollande. Emmanuel Macron aurait, selon le JDD, écarté son Premier ministre, Gabriel Attal. La présidente de la banque centrale européenne, Christine Lagarde, était aussi de la fête.

Plusieurs visages de la royauté européenne ont également fait le déplacement. Albert II de Monaco, Felipe VI d'Espagne, roi Frederik X du Danemark, la princesse Anne, soeur du roi Charles III, ou encore le roi Philippe de Belgique ont été vus au Louvre. Parmi les personnalités sportives se trouvaient Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO de Paris 2024, accompagné de Jean-François Lamour et David Douillet.

Le diner s'est tenu sous haute surveillance : 300 officiers du service de la protection ont été mobilisés pour les chefs d'État. Les serveurs, cuisiniers et agents ont été scannés de la tête aux pieds.