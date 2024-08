Didier Migaud, un Premier ministre idéal pour Emmanuel Macron ?

Le futur Premier ministre pourrait être une personnalité d'expérience, qui maîtrise des sujets techniques et qui pourrait recevoir l'aval des centristes, d'une partie de la gauche comme de la droite. Didier Migaud ?

Emmanuel Macron a peut-être déjà choisi son Premier ministre. Le chef de l'Etat a-t-il vraiment écarté d'un revers de la main l'option Lucie Catstets, présentée par le Nouveau front populaire, sans avoir d'alternative en tête ? Selon les indiscrétions de proches du président, celui-ci compte nommer un chef de gouvernement avant la fin de cette semaine, "avant dimanche" même selon Le Parisien qui s'appuie sur un interlocuteur récent, ce qui laisse entendre qu'il a déjà des pistes concrètes et quelques noms qui lui semblent adéquats pour Matignon.

Si presque rien ne fuite des derniers conciliabules, les concertations à l'Elysée avancent. Le chef de l'Etat, selon ses conseillers, a une idée très claire du profil que le futur locataire de Matignon doit incarner. Didier Migaud serait l'une de ces personnalités en mesure de porter le costume. Député socialiste de l'Isère pendant 21 ans, élu local depuis des décennies, ce juriste de formation a été président de la Cour des comptes de 2010 à 2020, avant de prendre en main la présidence de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Un fin connaisseur des dossiers techniques et budgétaires, en somme.

Le nom de Didier Migaud a été plusieurs fois évoqué par Emmanuel Macron et son entourage, selon Le Monde, Le Nouvel Obs et BFMTV. Le chef de l'Etat serait assez convaincu de sa capacité à convaincre une partie du PS et une partie de LR à ouvrir une voix de gouvernance acceptable, en pleine impasse institutionnelle. Ce socialiste est bien connu des parlementaires de droite pour sa orthodoxie budgétaire et son obsession pour la maîtrise des finances. Il pourrait incarner un consensus technique qui pourrait obtenir une majorité de soutiens formels ou tacites au Parlement.

Le président a d'ailleurs eu une conversation avec la présidente de l'Assemblée nationale sur le sujet, à l'Elysée, il y a quelques jours. Yaël Braun-Pivet a dressé à Emmanuel Macron le portrait-robot du Premier ministre idéal : "un actuel dirigeant d'une institution, d'une autorité, qui connaisse le Parlement et issu de la gauche pour éviter la censure". Un profil dont Didier Migaud coche toutes les cases.