Nouveau premier ministre, en direct : Barnier esquisse sa ligne, Le Pen toujours en arbitre

Michel Barnier est le nouveau Premier ministre nommé ce jeudi 5 septembre. Annonçant "des changements et des ruptures", le nouveau locataire de Matignon va devoir convaincre le RN pour ne pas être renversé.

En direct

23:44 - Éric Ciotti jugera "aux actes" le gouvernement Barnier Le président de l'Union des droites pour la République a réagi à la nomination de Michel Barnier. "La nomination de M. Barnier appelle un homme qui a l'expérience de l'État et qui est respectable", a-t-il exprimé sur BFMTV. "Je jugerai aux actes et je sanctionnerai tous ceux qui participeront à la continuité des maux macronistes", a-t-il prévenu.

23:28 - EELV appelle à manifester samedi Les groupes politiques de gauche et des organisations de jeunesse ont appelé un rassemblement ce samedi 7 septembre. Les Écologistes appellent à leur tour à rejoindre les mobilisations prévues pour protester "contre le coup de force d’Emmanuel Macron", précisent-ils dans un communiqué. "Nous appelons toutes celles et ceux qui se battent pour une transition écologique juste, pour la justice sociale et pour la démocratie à nous rejoindre".

23:10 - Une période de "coexistence exigeante" pour l'Élysée Selon BFMTV, l'Élysée a qualifié cette nouvelle période de "coexistence exigeante" et non pas de période de "cohabitation". "La situation politique et les équilibres parlementaires sont différents", selon une source. "Coexister signifie vivre ensemble, c’est ce que les Français ont imposé au Parlement comme dans l’exécutif."

22:52 - Michel Barnier déjà au travail À peine nommé, Michel Barnier a multiplié les appels téléphoniques, selon l’AFP. Édouard Philippe, François Bayrou, Laurent Wauquiez, mais aussi Nicolas Sarkozy, ainsi que la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet et celui du Sénat Gérard Larche ont été contacté par le nouveau Premier ministre. "Certaines personnalités de gauche" ont également été appelées dans le but de "rassembler et respecter tout le monde".

22:31 - Gabriel Attal s'adresse à Michel Barnier Gabriel Attal a félicité Michel Barnier pour sa nomination au poste de Premier ministre sur X. "Votre expérience d'élu local, vos fonctions ministérielles passées et votre capacité, connue de tous, à trouver des compromis sauront vous guider à Matignon", a-t-il écrit. "Prenez soin de ceux qui doutent, de ceux qui souffrent et de ceux qui se lèvent chaque jour pour accomplir leur devoir. Ils comptent sur vous pour améliorer leur quotidien", a-t-il ajouté.

22:12 - Le RN attend le discours de Michel Barnier Pas de censure immédiate de Michel Barnier par le RN. Le parti d'extrême droite veut attendre le discours de politique générale du futur potentiel locataire de Matignon. Une prise de parole attendue notamment sur la politique relative à l'immigration et la sécurité. Une étape obligatoire avant de décider une éventuelle censure du Premier ministre.

21:53 - François Bayrou salue Michel Barnier, un homme capable de "rassembler" Le président du Modem François Bayrou a loué la nomination de Michel Barnier à Matignon, un homme qui selon lui est capable de "rassembler", a-t-il assuré auprès du journal La République des Pyrénées. "Je l’aiderai autant que je le pourrai", a-t-il ajouté.

21:32 - Sophie Binet voit "un mépris du vote des électeurs" dans la nomination de Michel Bernier "Cette nomination démontre un mépris du vote des électeurs", a déclaré la responsable syndicale. Il s'agit "d'une personne issue du parti arrivé en dernière position, dont la survie politique dépendra du RN puisque c'est eux qui vont faire basculer, dans un sens ou dans l'autre, une motion de censure", a-t-elle affirmé à l'AFP.

21:12 - Raphaël Glucksmann regrette "un immense gâchis" Le député européen de gauche (Place publique) Raphaël Glucksmann a dénoncé "un immense gâchis" après la nomination de Michel Barnier à Matignon. "Le Président nomme un Premier Ministre de droite pour répondre à une élection qui place la gauche en tête, le front républicain débouche sur un gouvernement dépendant du RN… Tout ceci est un immense gâchis. Et le chaos créé par la dissolution insensée du 9 juin continue", a-t-il indiqué sur X.

20:52 - Emmanuel Macron va recevoir le gouvernement sortant Selon une information du Parisien, le chef de l'Etat va recevoir l'ensemble du gouvernement sortant, des cadres du parti présidentiel et des parlementaires ce jeudi soir.

20:40 - Les patrons saluent la nomination de Michel Barnier Cette nomination "est de bon augure", a réagi le Medef, soulignant "l'expérience, la compréhension des enjeux internationaux et la capacité (de Michel Barnier) à dégager des compromis sur des dossiers difficiles". La première organisation patronale attend désormais de lui qu'il "propose un cap économique qui réponde aux enjeux que doivent relever les entreprises françaises".

20:22 - Le NFP n'a pas de responsabilité dans la nomination de Michel Barnier, selon Roussel Le patron du Parti communiste français, Fabien Roussel, a assuré que le Nouveau Front populaire "n'a pas du tout" de responsabilité dans la nomination de Michel Barnier à Matignon. "Nous avions exprimé nos lignes rouges (à Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand), nous avons pu dire que nous avions besoin de discuter et ils étaient prêts à le faire", a-t-il estimé sur franceinfo.

20:11 - Le NFP demandera la censure du gouvernement Barnier C'est désormais officiel. Dénonçant le "mépris total à l’endroit des millions de Françaises et Français qui se sont rendus aux urnes", le Nouveau Front populaire confirme dans un communiqué communiqué des représentants des partis de gauche et de Lucie Castets, qu’il demandera la censure du gouvernement Barnier.

19:57 - Olivier Faure veut censurer le gouvernement de Michel Barnier Sur France 5, Olivier Faure a réaffirmé sa volonté de censurer le gouvernement de Michel Barnier. "C’est un gouvernement très à droite, mais qui est sous la contrainte du Rassemblement national. Ils vont faire danser Michel Barnier. Il va être obligé de se plier ou il sera censuré. Ils vont faire pression en permanence", a indiqué le secrétaire national du PS.