L'étonnante réaction de Donald Trump après sa deuxième tentative d'assassinat

Peu après la nouvelle tentative d'assassinat dont il a été victime, Donald Trump préférait en plaisanter avec sa garde rapprochée. "Je ne me rendrai jamais", a-t-il également lancé.

"Rien ne m'arrêtera, je ne me rendrai jamais", indiquait Donald Trump dans un communiqué, après la deuxième tentative d'assassinat dont il a été victime en l'espace de deux mois, sur le parcours du golf de Palm Beach (Floride). L'ex-président des Etats-Unis a très vite indiqué être en sécurité tout en jouant la carte de l'humour. "Il faisait déjà des blagues dimanche après-midi lors d'appels téléphoniques avec des conseillers et des alliés", révèle le New York Times. Une réaction pour le moins décalée et nonchalante, deux mois après la première tentative d'assassinat donc il a été victime durant un meeting de campagne.

Trump déçu de ne pas pouvoir terminer sa partie de golf

Le média précise notamment que le magnat de l'immobilier s'est entretenu au téléphone avec son ancien médecin de la Maison Blanche, le représentant du Texas Ronny L. Jackson . "Il m'a dit qu'il était toujours heureux d'avoir de mes nouvelles, mais il était heureux de ne pas avoir besoin de mes services aujourd'hui", ironise Jackson. Toujours selon le média américain, Donald Trump plaisantait également ce dimanche après-midi avec sa garde rapprochée au sujet de sa partie de golf, "en disant qu'il était déçu de ne pas pouvoir terminer son putt et a déploré qu'il ait été programmé pour tirer sous le par". "J'ai réussi un birdie", aurait même déclaré le candidat républicain à l'élection présidentielle américaine à Sean Hannity, journaliste et présentateur américain.

Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a également publié un message étonnant, dans son style caractéristique : "Je tiens à remercier tout le monde pour votre préoccupation et vos mots. Ce fut certainement une journée intéressante !", dit-il au sujet de cette nouvelle tentative d'assassinat. "Je tiens à remercier les services secrets américains, le shérif Ric Bradshaw et son bureau des patriotes courageux et dévoués, ainsi que l'ensemble des forces de l'ordre pour le travail incroyable accompli pour me garder, en tant que 45e président des Etats-Unis. Je suis très fier d'être américain !", écrit-il.

Sur le réseau social X, Donald Trump n'a pas manqué de faire allusion à Kamala Harris, concurrente à la Maison Blanche, après cette nouvelle fusillade qui aurait pu lui coûter la vie. "En tant que président, je mettrai immédiatement fin à l'invasion des migrants en Amérique. Nous arrêterons tous les vols de migrants, mettrons fin à toutes les entrées illégales, mettrons fin à l'application téléphonique de Kamala Harris pour le trafic de clandestins (...) et renverrons les migrants illégaux de Kamala dans leur pays d'origine", a-t-il notamment déclaré, ce dimanche.

En juillet dernier, dans un entretien accordé à la chaîne conservatrice Fox News, Donald Trump n'avait pas hésité à remettre en cause les compétences de Kamala Harris, indiquant que ses homologues étrangers allaient "lui marcher dessus" si elle accédait au pouvoir. Mercredi 31 juillet, il l'accusait d'être "devenue noire" pour des raisons électoralistes, lors d'un échange avec des journalistes afro-américains à Chicago. "Elle était indienne à fond et tout d'un coup, elle a changé et elle est devenue une personne noire", a-t-il déclaré. Des mots "qui divisent et sont irrespectueux" avait tenu à répondre Kamala Harris. Ce dimanche 15 septembre, Kamala Harris a toutefois indiqué être "heureuse qu'il (Donald Trump, ndlr), soit sain et sauf. La violence n'a pas sa place en Amérique", sur X, après la tentative d'assassinat contre son concurrent républicain en Floride.